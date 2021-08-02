新冠疫苗｜教育局：校巴保姆及義工等24類非教學人員入校也需打針

政府今日（2日）宣布，中、小、幼及特殊學校員工須接種疫苗，否則每兩星期須自費檢測一次。教育局之後發學校通告，要求在9月1日起，學校的全體教職員及經常出入校園的人士，必須至少接種第一劑疫苗，或每兩星期完成一次檢測。



而根據指引，除了校長、教師和教學助理外，校工、技工、教育心理學家、興趣班導師、義工等亦包括在內，當中「非教學人員」名單多達24類。局方重申，除非持有醫生證明書證明健康狀況不允許接種疫苗， 否則所有因未接種疫苗而須定期進行的檢測，都必須在工作時間以外按自費原則處理。



+ 1

補習學校員工也須打疫苗或定期檢測

通告指，由2021年9月1日起，所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（即補習學校），全體教職員包括由學校直接僱用的教學及非教學人員、提供在校服務的 人士，以及經常出入校園的人士 ，必須至少已接種第一劑 新冠病毒疫苗，或每兩周定期進行病毒檢測並取得陰性結果。

為確保教職員及人士能於9月1日或之前獲得有效的檢測結果，他們應不早於8月19日進行檢測，並每兩星期進行定期檢測。

校巴司機、社工、看守員同樣需遵從

教育局表示，學校的全體職員，除了包括校長、教師及教學助理等的「教學人員」外，亦包括「非教學人員」，例如學校行政主任、文書人員或助理、校工、廚師、校巴司機、跟車保姆、實驗室技術員、點字印製員、教師助理、工場雜務員、技工、社會工作人員、教育心理學家、言語治療師、物理治療師、職業治療師、職業治療助理員、護士、看守員、及屬於社會工作主任、社會工作助理及福利工作員職系的宿舍部員工等。

另外，「提供在校服務的人士」和「經常出入校園的人士」亦包括在內，例如興趣班導師、義工。

必須鼻腔和咽喉合併拭子樣本

教育局表示，上述人士必須已接種第一劑疫苗，或每兩周進行檢測並取得陰性結果。檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受。如個別教職員或人士身體情況不允許、或就其他原因未接種疫苗，便需定期進行上述檢測。

▼$5000 電子消費券懶人包▼



+ 6

應盡量避免舉辦畢業禮

局方又指，學校在現階段不應舉行大型活動，例如家長日、開放日或校園參觀等。一般而言，學校亦應盡量避免舉辦畢業禮，但若學校認為有必要舉辦，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求，包括限制入場總人數等。