全港幼稚園及中小學停課多時，至去年尾起才逐步容許每日有部分學生回校上課，須教職員全部接受檢測，才可全面恢復半天授課。教育局局長楊潤雄今日（2日）宣布所有幼稚園、小學、中學及特殊學校、補習學校，在新學年將繼續以半天為基礎，進行面授課堂，所有教職員必須至少已接種第一劑疫苗，否則須定期自費進行檢測。



另外，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動；教育局亦提供彈性安排，容許教職員符合疫苗接種要求後，個別級別學生接種第二劑疫苗比例達七成，亦可為該級全面回復全日面授課堂。



教育局局長楊潤雄今日（2日）宣布若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。（李澤彤攝）

全港幼稚園及中小學停課多時，教育局局長楊潤雄今日（2日）指，當局過去一直呼籲學生及教職員接種疫苗，截至7月31日，已接種第一劑或第二劑疫苗的全港教職員佔四成七，高於同期全港接種率，連同計劃準備接種疫苗的教職員比率更達七成，反映教職員對接種疫苗有正面回應。另外，12歲或以上學生，已接種或計劃接種疫苗比例達四成。

所有教職員須接種至少一劑疫苗 否則須自費檢測

楊潤雄指，教育局考慮疫情最新發展及學校教學情況，宣布所有幼稚園、小學、中學及特殊學校、補習學校，在新學年將繼續以半天為基礎，進行面授課堂。他指，新學年9月1日起，學校直接雇用的教職員、到校提供服務以及經常出入學校的人士，例如興趣班導師，都必須至少已接種第一劑疫苗。

至於未接種的人士必須在開學前14日內，進行檢測並取得陰性證明。另外，除非教職員持有醫生證明其身體狀況不適合接種疫苗，否則須要每兩星期、在工作時間以外定期自費進行檢測。

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全日復課包括安排課外活動

此外，若個別學生已完成接種兩劑疫苗超過14天，學校可安排其在半天授課後進行非學術性活動，例如音樂或體育活動。他又宣布，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，可按實際情況回復全日面授課堂、午膳及參與其他課外活動。教育局亦提供彈性安排，學校教職員符合疫苗接種要求後，個別級別學生接種第二劑疫苗超過14天比例達七成，亦可為該級全面回復全日面授課堂。

楊潤雄呼籲，未接種的教職員及學生要盡快接種疫苗，又鼓勵學校積極參與政府疫苗接種計劃，包括到校外展服務及團體預約服務。稍後教育局亦會向全港學校發通知信，讓校方有足夠時間為開學做好準備。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，相關復課措施未能惠及小學，「細路冇得打，9月就算六年級都未夠12歲。」（資料圖片）

強制教職員接種 張勇邦：大家都有心理準備

由於接種疫苗的最低年齡為 12 歲，資助小學校長會名譽主席張勇邦指，全日面授措施未能惠及小學，「細路冇得打，9月就算六年級都未夠12歲。」張勇邦相信，當局憂慮學生脫口罩進行午膳會增加感染風險，故禁止全日面授課程。他期望，日後可與當局商討課後活動安排，例如讓家長接子女回家午膳後，再返回學校進行課外活動。

對於強制教職員接種疫苗，張勇邦直言「大家都有心理準備」，加上政府不能夠無了期資助教師進行定期檢測，自費亦是合理安排。

中學教長會主席：回復面授老師可關顧學生身心健康

中學教長會主席連鎮邦指，對教育局復課新措施表示歡迎。他提到，中學生自疫情起需要以網上教學取代面授課，即將應對文憑試的中六學生更是首當其衝，相關安排可讓學生回復面授「效益好啲，老師可以關顧到學生身心健康」。

他指，相信學校會積極與師生及家長溝通，制訂最合適的復課安排。另外，連鎮邦亦期望，當局可以盡快更新接種疫苗後放寬學生進行課後活動的相關指引。他又指，現時正值暑假，相信師生接種率會大大提升，校方亦會盡力配合政府的復課安排。

雖然學校師生達足夠接種率即可回復全面面授課堂，但直資學校議會主席陳狄安預料，學校未必可以準時在9月1日全面復課（資料圖片）

接種中心預約爆 9.1未必可全面面授

師生達足夠接種率即可回復全面面授課堂，但直資學校議會主席陳狄安預料，學校未必可以在9月1日全面復課，「而家打針中心預約情況爆滿」，即使師生預約接種第一劑疫苗，或需輪候至8月中旬，加上需要隔14天方可接種第二針，以及需要接種後相隔14天後方符合復課條件，相信「最快都要9月中（才可復課）。」