楊潤雄料九月全面復課學校不多　教職員有責保護學生須強制打針

港府昨日（2日）公布多項最新防疫措施，當中包括全面復課安排。教育局局長楊潤雄指，由於每間學校接種疫苗的情況不一，未能預計新學年可全面復課的學校數字。他又估計，能夠在9月1日全面復課的學校並不多，「如果而家先考慮打針，打晒兩針已經月底，仲要等14日。」



政府亦公布，若學校教職員及學生第二劑疫苗接種率分別達七成，並相隔14天，可按實際情況回復全日面授課堂。教育局局長楊潤雄在港台節目時表示，現時已接種第一劑或第二劑疫苗的全港教職員佔四成七，連同計劃準備接種疫苗的教職員比率更達七成，12歲或以上學生已接種或計劃接種疫苗比例則達四成。

他指出，由於每間學校接種疫苗的情況不一，未能預計新學年可全面復課的學校數字，但留意到有部分學校全體教職員已接種疫苗，重申「（學校）唔一定要9月1日前搞掂（接種率），10月做到咪10月返全日」。他又估計，能夠在9月1日全面復課的學校並不多，「如果而家先考慮打針，打晒兩針已經月底，仲要等14日。」

教育局局長楊潤雄估計，能夠在9月1日全面復課的學校並不多，「如果而家先考慮打針，打哂兩針已經月底，仲要等14日。」（資料圖片／李澤彤攝）

個別學生已打針可回復課外活動 楊潤雄：將更新指引

若個別學生已完成接種兩劑疫苗超過14天，學校可安排其在半天授課後進行非學術性活動，例如音樂或體育活動。楊潤雄說，「某啲活動要睇返安全性」，例如游水及樂器吹奏等高風險活動的特別安排，稍後時間會更新相關指引。他期望在安全情況下，盡可能提供課外活動機會，強調並非「懲罰唔打針嘅學生」，教育局會在可行情況下提供最大彈性。

教育局亦提供彈性安排，容許教職員符合疫苗接種要求後，個別級別學生接種第二劑疫苗比例達七成，亦可為該級全面回復全日面授課堂。楊指，明白有初中家長「擔心小朋友細個，未想打針住」，考慮到學校教學運作上，同一級別的學生會較多接觸，學校可因應打針情況，為某些級別安排復課。

由於接種疫苗的最低年齡為12歲，今次的復課措施未能惠及小學及幼稚園，楊潤雄表示，幼稚園及小學若要復課，需看社會整體疫情情況及疫苗接種率。

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至於教職員須強制打針，楊潤雄指，相關措施可以確保學校環境更安全。他直言，作為教職員，有責任保護學生，尤其幼稚園及小學學童因年齡限制「冇機會打針，（教職員）責任更重大。」若有教職員，不願意配合措施，「如果唔肯做檢測又唔肯打針」，學校或會根據個別機制作跟進行動。

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