疫苗抽獎｜即睇莎莎百萬抽獎首輪中獎名單　2000元現金券有無你份

為鼓勵接種疫苗，商界紛紛推出不同優惠。莎莎國際連續10星期舉辦幸運大抽獎，提供總值100萬元的莎莎現金券．第一次抽獎昨日（2日）完成，50名得獎者名單今日（3日）公布，而第二次抽獎將於下周一（9日）進行。



▼第一輪抽獎得獎名單▼



莎莎表示，每星期的大抽獎將由電腦系統隨機抽出50位得獎者，星期二便會在facebook 及抽獎網站內公布名單，得獎者並會於每次抽獎日起計7日內，透過短訊方式獲個別通知。得獎者必須於收到通知日起計的一個月內，親自領取獎品，未能於指定時間內領取獎品將被取消獲獎。

莎莎國際早前宣佈，舉辦幸運大抽獎，提供總值100萬元的莎莎現金券。

參加抽獎者必須為已年滿18歲的香港居民，並持有有效香港身份，已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，及已成為「香港莎莎網店」會員。每位得獎者可獲贈價值2,000港元的莎莎現金券及一年莎莎實體店舖的貴賓會籍。莎莎表示，有意參加者於接種疫苗前應先諮詢醫生意見，並透過政府網站預約接種疫苗。

▼總商會抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品▼

