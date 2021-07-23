疫苗抽獎｜戲院商會送全年睇戲禮券作抽獎　名額5個所有戲院適用

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。香港戲院商會今日（23日）公布，將送出5套「全年睇戲套票」作抽獎，每一套包括365張電影禮券，可在全港任何一間戲院兌換一張2D正價戲票。



9月30日或之前在本港完成接種兩劑新冠疫苗，或曾感染新冠病毒病人士接種一劑新冠疫苗的香港身份證持有人，即可參與抽獎。



香港戲院商會公布，將送出5套「全年睇戲套票」作抽獎。（香港戲院商會提供）

香港戲院商會表示，為響應「全民起動快打疫苗」計劃，將會「全年睇戲套票」作抽獎，希望鼓勵市民接種疫苗。得獎者有五名，每位得獎者可獲365 張電影禮券於指定日子使用，每套最高價值約為50,000元。

商會又指，在全港戲院及片商的支持下，得獎者可以於全港任何一間戲院憑劵兌換一張2D正價戲票，而抽獎的詳情、相關條款及細則稍後再作公布。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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▼總商會抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品▼

