疫苗抽獎｜恒基第二輪足金抽獎有結果　即睇中獎名單　8月5日再抽

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為響應政府「谷針」政策，不少企業推出疫苗大抽獎。當中恒基兆業集團會舉辦6次抽獎活動，最後一次抽獎的頭獎得主，可獨得價值超過100萬港元的9999實金60両。

恒基表示，昨日（22日）已舉行第二次抽獎，有20名市民抽中9999實金乙両，另分別各100人獲商場電子購物禮券1,000元，以及超市零售現金券1,000元。未能獲獎的市民亦不用灰心，因8月5日將舉行第三次抽獎。



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恒基兆業集團會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共三百両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

恒基今日（23日）公布第二次抽獎得獎名單，領獎日期為下周一（26日）至8月10日。如如任何得獎者，未在領獎期內領取相關獎品，即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格，主辦單位會按其全權及絕對酌情權，決定方式及次序，將未被領取的獎品頒贈予任何候補得獎者。

恒基又提醒，領取獎品時，每一名得獎者必須親身到指定領獎中心，並出示香港身份證正本，以及衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本或電子記錄，而獲金獎市民可到環球大廈領獎品兌換證書。

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第三輪抽獎8月5日舉行

而下一輪抽獎會於8月5日舉行，登記期為7月20日至8月2日。如市民早前已登記，而前兩次抽獎沒有中獎，即自動參與之後抽獎。而大抽獎則於9月20日舉行，登記期由8月31日至9月16日，頭獎可獲9999實金60両。市民要參加抽獎，可到恒基抽獎網頁。

恒基疫苗抽獎網頁︰https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

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