新冠肺炎｜增4宗輸入均帶變種病毒　土耳其航空抵港客機禁飛兩周

衞生防護中心今（3日）公布，新增4宗輸入個案，皆於前日（1日）乘搭土耳其航空TK083航班抵港，並帶有變種病毒株。其中1名患者從希臘抵港，另外3人從土耳其到港。衞生署宣布，禁止土耳其航空營運的客機在明日（4日）至8月17日期間，從伊斯坦布爾着陸香港。

另外，本港今日亦有少於5宗初步確診個案。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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據衞生防護中心資料，20歲女患者（#11992）從希臘抵港，無出現病徵，帶有N501Y及E484K變種病毒株。她曾於7月1日在英國接種一劑復必泰疫苗。

33歲男患者（#11993）從土耳其抵港，無出現病徵，帶有L452R變種病毒株。他曾於7月6日在英國接種一劑復必泰疫苗。

28歲女患者（#11994）從土耳其抵港，於前日發病，帶有L452R變種病毒株。她曾於6月9日在英國接種一劑復必泰疫苗。

而8歲男患者（#11995）亦從土耳其抵港，於前日發病，亦帶有L452R變種病毒株。

由於土耳其航空於8月1日，由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的TK083航班，有4名乘客經抵港檢測而確診，衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止土耳其航空營運的客機在明日（4日）至8月17日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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澳門疫情方面，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，根據珠海衛生部門今日通報，2名澳門居民8月2日在珠海某檢測中心採樣的檢測結果為陽性，其中男性居民經衛生局病毒核酸快速檢測顯示仍為陽性，現正在仁伯爵綜合醫院進一步診治。

應變協調中心表示，該2名澳門居民為夫妻，現已回澳，衛生局已聯絡到2人，現正在仁伯爵綜合醫院接受隔離和診治中，男患者病毒核酸快速檢測結果為陽性。男患者近期曾有珠海和中山旅行史，女患者則除珠海外沒有其他旅行史，但其女兒曾在7月19至24日期間到西安參加活動。