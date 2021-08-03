新冠肺炎｜已打疫苗並有抗體都確診　專家憂僅檢疫7日引爆第五波

政府常稱「嚴防輸入」，不過本港四波疫情都由輸入個案引起。當局昨（2日）昨再公布調整入境政策，將外地以高、中、低風險地區劃分，中風險地區已接種新冠疫苗的人士，血清驗到抗體，檢疫日數大幅減至7日。新入境安排於8月9日起生效。



有專家引述美國城鎮經驗，確診者中七成人都有打疫苗，體內病毒量跟無打針人士相若，反映打針後無減病毒傳播力，批評當局妄顧海外經驗，預料第五波一觸即發，「對經濟民生、長者生命帶嚟好高威脅。」



現時幾乎全禁非香港居民來港

港府原將中國（包括內地、澳門及台灣）以外地區劃分五組，分別為A1組極高風險、A2組甚高風險、B組高風險、C組中風險及D組低風險。A1組地區的民航航班禁載客來港，A2至C組地區只限檢測陰性的香港居民來港，非香港居民不能登機，只有在D組地區澳洲及新西蘭的香港居民及非香港居民均可來港。

A1組地區有8個：巴西、印度、印度尼西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及英國，連同A2組地區的愛爾蘭及俄羅斯，合共有10個；美國、日本及韓國等27個地區則屬B組地區；凡不列A1、A2、B及D組地區，則全屬C組。B組及C級登機要求分別不太大，如由B組地區來港，需出示預定起飛時間前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明，C組地區乘客則不用提供。

由A2至C組地區入境居民，需在酒店檢疫21日；從B或C組地區來港並已接種疫苗，則可減至14日，如持有三個月內獲認可、並於香港進行的血清抗體測試陽性結果證明，可再減至7日。由D組地區入境，在酒店檢疫為14日，如已接種疫苗減至7日，毋須提供血清抗體證明。

▼現時截至8.8的五級制入境安排▼



已打疫苗帶留英國港人料可回港

特首林鄭月娥昨日（2日）公布，五級制改為三級制，即高中低風險地區，海外人士登機來港前要持有72小時內的病毒檢測陰性證明：

高風險地區，即合併了原A1及A2地區：只有已打針港人可回港低風險，抵港後在指定酒店檢疫21日，期間接受4次檢測， 其後7天自行監察， 及抵港第26天於社區檢測中心接 受 強制檢測。返港前21日內曾身處有關地方而無打針，不能登機返港，除非逗留少於2小時。

中風險地區，即合併了原B及C地區：只容許港人及已打針的非港人來港，接種疫苗並驗出抗體人士在酒店檢疫期只需7日，否則要14日；未打針港人則需在酒店檢疫21日，無打針而非港人不能登機返港。

低風險地區，即原來D地區： 來港的香港居民及非香港居民，如已接種疫苗，在酒店檢疫期為7日，未打針人士檢疫14日。

▼8.9起新高中低風險三級制入境安排▼



林鄭月娥昨在記者會上說：「本地清零無感染，嚟親都係輸入，要堅守屏障」，當局要進一步建立抗疫屏障，他們離開檢疫酒店後亦要做連串病毒檢測，最多需要在19日內做七次。

相比起原五級制，新三級制容許高風險地區的已打疫苗港人，由8月9日起可登機回港，對滯留英國、菲律賓等地的港人是好消息，而返港仍需在指定酒店檢疫21日。中風險地區入境則不只限港人，但非香港居民必須已完成接種疫苗；如能出示三個月內由香港政府認可化驗所發出的血清抗體測試陽性結果證明，檢疫日數再減至7日。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



梁子超批評，當局新措施是變相放寬關口防疫。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超：中風險地區仍然比香港危險100倍

呼吸系統科專科醫生梁子超批評，新措施等同恢復極高風險地區的航班來港，是變相放寬關口防疫，而來自中風險地區的人士驗到抗體可減檢疫期至7日，「中風險地區仍然比香港危險100倍，返嚟好多個案都唔係高風險但照中招。打咗疫苗有抗體係咪就唔會感染？」

他引述美國疾控中心（CDC）上月底發表的報告，指出麻薩諸塞州一個城鎮，7月3日至17日錄得469宗確診，當中346人、即74%患者都完成疫苗接種，120人更帶有傳播力強的變種病毒株Delta，打針者與無打針人士的病毒量無異，狠批港府妄顧海外經驗，「諗著疫苗有效大幅減少感染同傳播係不切實際，有咗抗體都好，事實上呢啲人都會受到感染。」

本港屢發現打齊兩針人士確診，近一星期更有三宗血清抗體呈陽性人士染疫個案。梁子超憂慮港府容許已接種疫苗人士減少檢疫，會令患者更易走入社區，第五波疫情隨時爆發，「對經濟民生、長者生命帶嚟好高威脅。」