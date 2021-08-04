東京奧運｜女飛魚何詩蓓帶兩枚銀牌凱旋回港　前往酒店檢疫

港隊運動員代表在今屆東京奧運會成績驕人，至今已取得一金兩銀佳績，其中勇獲兩面個人自由泳銀牌的港隊代表「女飛魚」何詩蓓(Siobhan Bernadette Haughey)周二晚（3日）返港，但至周三 （4日）凌晨才完成病毒檢測，約0時25分步出禁區，機場管理局螢光幕展示歡迎歸航。



▼7月28日 大批市民到商場為港隊何詩蓓打氣，見證奪銀牌時刻▼



23歲的何詩蓓在今屆的東京奧運，先後在女子200米自由泳、100米自由泳勇奪兩面銀牌，是史上首名贏得游泳奧運獎牌的港將，亦是香港史上連摘兩面銀牌的「第一人」，並多打破亞洲紀錄。

何詩蓓在周三凌晨0時25分與其他港隊步出禁李，向在場傳媒展出微笑，未有回應記者問題，之後辦理手續，前住酒店進行檢疫。

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何詩蓓的家族背景顯赫，父母均來頭不小，同任職金融界。德勤中國主席周志賢早前在訪問透露，何詩蓓的父親何熹達（Darach Haughey）曾任職德勤企業重組服務合伙人，現已退休；媽媽於金管局任職風險管理經理多年，上月28日金管局一早向員工發內部電郵，讓大家一起到56樓睇比賽直播，連金管局總裁余偉文亦在現場，坐在第一排睇直播為何詩蓓打氣，為她獲得獎牌鼓掌。

恒基地產公布將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」，向何詩蓓送出共500萬元奬金。她亦可獲多份獎品，包括港鐵會送上一世任坐車票，國泰也會向她送上一年任坐商務機位獎賞。