東京奧運7月30日總結｜何詩蓓再創造歷史　港隊獎牌追平歷屆總和

東京奧運是香港體育史上光輝的一頁！何詩蓓在7月30日於女子100米自由泳決賽得到銀牌，成為首位贏得兩面奧運獎牌的香港運動員，而香港在今屆的獎牌已經累積至一金兩銀共3面，追平之前歷屆總和。在今屆之前，香港史上只贏得金、銀、銅各一共3面獎牌。

獎牌榜形勢上，中國繼續領先。中國今日增添4面金牌，是今屆奪得最多金牌的一日。在日間，汪順在男子200米個人混合泳驚喜摘金，之後朱雪瑩在女子彈床封后，跟住王懿律/黃東萍就在羽毛球混雙決賽擊敗隊友奪冠。晚上，馬龍在男單乒乓球決賽打敗隊友樊振東，為中國贏得今屆奧運第19面金牌。



了解當日全部賽程：緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

何詩蓓再次奪銀消息總匯：

香港女飛魚再創歷史，何詩蓓再添一銀。何詩蓓早前在女子200米自由泳奪銀，已為泳隊港隊寫上新一頁，今日（30日）轉戰100米自由泳決賽，最終游出52.27秒，勇奪一面銀牌，並第3度刷新亞洲紀錄，成為首名港將在同一屆奧運連奪兩牌，亦是港隊今屆第3面獎牌。（何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌）

何詩蓓個人再添獎牌，成為香港首名運動員獨攬兩牌。（高詩琦攝）

+ 2

香港女飛魚何詩蓓再締造歷史，在女子100米自由泳決賽勇奪銀牌，個人獨攬兩銀，同時再破亞洲紀錄，詩蓓賽後直言心態就是奪牌的關鍵。（三日摘兩銀關鍵在心態 「無壓力，好好享受」）

「香港女飛魚」何詩蓓在今屆奧運會連下兩城，勇奪100米及200米自由泳銀牌，創下歷史，更證明自己是世界級泳手。何詩蓓分別在「100自」及「200自」游出52.27秒及1分53.92秒，累積4度打破亞洲紀錄後，究竟這名土生土長的飛魚有朝一日能否打破世界紀錄？（何詩蓓4日4破亞洲紀錄 香港飛魚與世績的距離）

何詩蓓游出52.27秒，3度刷新亞洲紀錄。（高詩琦攝）

+ 4

何詩蓓，在今屆東京奧運成為香港家傳戶曉的名字。香港歷來在奧運游泳項目只能「志在參與」，何詩蓓的出現改變一切，甚至能夠兩度踏上頒獎台，接連4度打破亞洲紀錄。香港人在奧運游泳項目的看點，不再只有外國明星，何詩蓓就是那顆令我們眼光離不開的耀眼巨星。到底，一個香港土生土長女孩，如何成為世界級飛魚？（世界級時間管理 自律刻苦堅持成就港產世界飛魚）

2016年，何詩蓓抱學習心態，參加里約奧運。5年後，她在東京奧運連奪兩面銀牌，4度打破亞洲紀錄。登上體育界最高殿堂頒獎台背後，個人努力以外，還有兩大功臣——她在密歇根大學泳隊總教練博譚（Mike Bottom）和教練比索（Rick Bishop）。（香港飛魚背後兩個男人 教練大讚：我以她為榮！）

何詩蓓，展現世界級質素。（楊宇翹攝）

重溫：何詩蓓日前的200米自由泳決賽，勇奪第一面銀牌：

+ 18

「不真實」，再次掛起銀牌的何詩蓓把這三字說了好幾次。一屆兩銀，不真實。香港市民蜂擁支持，不真實。Instagram留言、點讚、追蹤數目每秒遞增，不真實。成為歷史首人，不真實。但，在何詩蓓心中，最似神話般的一幕，出現在傳媒席上。兩面獎牌，為美國電視擔任旁述的「水神」菲比斯與我們一起見證。（她帶我們遊歷不真實 卻真實地游進偶像的世界）

已連奪兩面奧運銀牌的女飛魚何詩蓓今（30日）晚轉戰50米自由泳初賽，她以24.75秒取得總成績第15位晉級，惟及後宣布退出明早舉行的準決賽。至於男泳手何甄陶亦出戰主項50米自由泳初賽，結果以22.45秒成績觸池，未能造出個人最佳成績，無緣晉級。（何詩蓓退出50米自由泳準決賽 為免背傷加劇）

由何詩蓓、黃筠陶、楊珍美及鄭莉梅組成的香港游泳接力隊，今（30日）晚上在4X100米混合泳接力賽初賽。何詩蓓在賽前宣布因傷棄戰50米自由泳準決賽，但如常出戰接力賽，結果港隊在16隊中排第13，無緣晉級決賽，而何詩蓓亦完成她今屆最後一戰，將以兩面銀牌的佳績作結。（何詩蓓負傷完成最後接力戰 蝶泳時間較港績更快）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

其他香港運動員消息：

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪昨日完成奧運4強戰，不敵中國的頭號種子鄭思維／黃雅瓊，四強止步。今日（30日）出戰銅牌賽對上東道主的渡邊勇大／東野有紗，以局數0：2落敗，未能增添獎牌。（鄧俊文謝影雪銅牌戰落敗 憾負日本組合未能添獎牌）

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪今日（30日）於銅牌賽以局數0：2不敵東道主的渡邊勇大／東野有紗，以眼淚告別奧運。他倆的教練陳康即將告別港隊，未能向教練送上獎牌，兩人忍不住淚灑賽場。（鄧俊文謝影雪未以獎牌送別教練 大師姐盼小將接班）

東京奧運香港游泳隊唯一男子代表何甄陶（Ian），今日於50米初賽游出22.45秒，無緣晉級。人生首個奧運之旅完結，回顧整條爭標路屢敗屢戰最終圓滿，何甄陶直言能成為香港歷史之一，心滿意足。（何甄陶兩項自由泳無緣準決賽 人生首個奧運仍無憾）

1996年阿特蘭大奧運的滑浪風帆金牌﹑2004年雅典奧運的乒乓男雙銀牌﹑2012年倫敦奧運的場地單車銅牌，香港隊在奧運奪牌似乎隱藏了一個密碼。來到東京奧運，至今開幕一個星期，所謂的密碼或規律應驗後，似乎恰巧地出現另一定律。（港隊今屆奪牌再添一定律 李慧詩劉慕裳下周出場再爭牌）

【重溫張家朗奪劍擊首金】

+ 10

其他運動員消息：

南非女泳手舒麥嘉（Tatjana SCHOENMAKER）今日在女子200米蛙泳拋離對手1秒奪金，同時打破世界紀錄，成為今屆奧運首位在個人項目破世績的泳手。舒麥嘉得悉後喜極落淚，這一刻，泳池內無分國界及種族，就連落敗的美國泳手，也上前一起跟她慶祝。（南非女泳手破世績喜極而泣 勁敵水中賀喜場面感人）

中國男泳手爭一口氣，不亞於一班女將，型男汪順在200米混合泳決賽以新亞洲紀錄奪金。他不但是孫楊後第一位中國奧運游泳冠軍，更是「水神」菲比斯在此項目4連霸後首人。（中國男泳手奪今屆首金 汪順打破美國壟斷成孫楊後首人）

東京奧運女子25米手槍決賽，來自俄羅斯的24歲選手巴絲拉絲堅娜（Vitalina Batsarashkina）贏得金牌，創紀錄成為首位在一屆奧運贏得3面獎牌的射擊金運動員，韓國的金旼貞及中國的蕭嘉芮萱分別得銀牌及銅牌。（中外美女爭逐25米手槍 俄國冠軍靠獵人外公栽培射水鴨）

東京奧運男單羽毛球16強，馬來西亞球手李梓嘉負傷下反勝為敗，僅負中國球手諶龍出局。被視為李宗偉接班人的他，賽後向大馬人民道歉；李宗偉卻撰文安慰這位小師弟，「別氣餒，路還長。」（羽毛球︱李宗偉深情安慰新大馬一哥 幽諶龍一默展氣量）

ATP男單世界排名第1的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）出局，他在傍晚東京奧男單4強，以盤數1：2不敵德國的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），無緣決賽，將轉戰季軍戰，與西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）爭銅牌。至於薩維列夫就會跟俄羅斯奧委會的卡卓洛夫（Karen Khachanov）爭金。（男單一哥祖高域無緣金牌 薩維列夫晉級決賽激動流淚）

韓國乒乓手田志希日前在女單8強不敵伊藤美誠0：4出局，有追蹤田志希的球迷發現，她現時的外貌比起以前更年輕，將她的新、舊相作對比，看起來簡直像兩個人！田志希本人也在微博分享了這則消息，網民紛紛湧去留言，徵求化妝護膚以至整容的心得。田志希也盡力回應提問，承認有割雙眼皮，沒有接受其他整容手術。（韓國球手田志希逆生長變童顏 大方分享整容護膚秘訣）

劉靈玲憑標緻的容貌及驕人身材獲封新彈床女神。（劉靈玲微博）

中國在女子彈床包辦金銀牌！朱雪瑩及劉靈玲憑高水平表現取得評判青睞，不過被內地網民封為「新彈床女神」的劉靈玲賽後爆喊，原因令人心酸。（新彈床女神遺憾得銀 淚灑人前獲網民安慰：是仙女嗎）

劉靈玲落敗後感觸落淚。（Getty Images）

+ 1

32歲的馬龍今（30日）日在東京奧運乒乓球男單決賽，以局數4：2擊敗中國隊友樊振東，再一次贏得奧運男單冠軍，成為史上首位成功衛冕男單的球手，創造歷史，而他個人亦成功完成第二次的男單大滿貫。（馬龍挫樊振東歷史性衛冕 實現第二度男單大滿貫）

東京奧運田徑賽事終於展開，然而卻發生令人驚訝的一幕。4X400米混合接力賽初賽，奪金大熱門美國隊竟然犯下低級錯誤，結果被取消資格，把冠軍拱手相讓。（美國接力隊擺烏龍 超低級犯錯被DQ 竟跟工作人員有關）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

+ 14

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事