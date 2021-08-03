香港失守　消息：43歲男無外遊史初確診　57日零感染恐斷纜

本港57日本地零確診恐斷纜。《香港01》獲悉，一名43歲男子今日（3日）初步確診，他沒有外遊史，較大可能屬本地源頭不明個案。當局暫未知悉患者有否帶變種病毒，仍有待化驗結果。



衞生署證實衞生防護中心正調查一宗初步確診個案，患者為該名43歲男子，他沒有外遊紀錄。



本港至今已有57日本地零確診，對上一宗本地個案為6月初感染變種病毒的天水圍天盛苑一家三口（#11852、#11859、#11860）。這2個月間，曾有數宗個案曾被列作本地個案，後來皆被改為輸入個案相關，包括6月底確診的27歲男地勤（#11902），與其24歲新達廣場客服女同事（＃11918）；7月初確診的41歲紅茶館酒店兼職清潔女工（#11937），以及50歲機場停機坪搬運工（#11952），後來亦被證實與輸入個案相關。

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