消費券｜Tap & Go認誤扣款　就系統問題致歉並承諾一周內退款

政府5000元電子消費券前日（1日）發放首期款項，電子支付平台Tap & Go疑不勝負荷現故障。有「苦主」在社交平台開設「Tap & Go苦主追討」群組，不少市民表示遇上交易失敗、系統出現故障誤被扣款、收不到驗證碼等問題。有市民表示即使交易成功，付款後翌日發現餘額「由零變負數」。

Tap & Go今（3日）表示，對於客戶因系統問題而遇到不便致歉。就客戶透過使用消費券時被錯誤扣款，公司將在一周內安排退款，並會在退款程序完成後通知他們。



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Tap & Go表示，對於客戶使用消費券時，因為系統問題而遇到不便，真誠地致歉，將盡最大努力找出問題源由及採取相應的補救措施。就客戶使用消費券時被錯誤扣款，Tap & Go將在一周內安排退款，並會在退款程序完成後通知他們。

有網民投訴被Tap and Go無故扣錢。(Fb專頁Tap&Go苦主追討）

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另外，Tap & Go正與支付處理服務供應商Fiserv 緊密合作，就系統問題採取適當的補救措施。公司會繼續主動監察情況，並在有需要時採取進一步的跟進行動。Tap & Go強調，系統現已恢復正常運作，會繼續密切監察情況。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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▼8.1電子消費券發放首日情況▼

