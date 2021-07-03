消費券｜倒數一天　以Tap & Go領消費券　有機會贏iPhone 12手機

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-03 14:26

市民由明天起可以登記領取政府的電子消費券，Tap & Go「拍住賞」今天（3日）表示，如在8月1日至9月30日的推廣期內，已成功登記使用Tap & Go領取消費券，並以虛擬Tap & Go Mastercard使用消費券累積滿港幣2,000元作購物支付，可獲一次抽獎機會，獎品是iPhone 12系列手機，名額30個。

以Tap & Go領取消費券，可抽獎贏iPhone 12系列手機（非圖示手機）。（資料圖片）

是次推廣將送出共30部iPhone 12系列手機，詳情如下： 頭獎（10名）：iPhone 12 Pro Max 256GB一部（價值港幣10,199元) 二獎（10名）：iPhone 12 Pro Max 128GB一部（價值港幣9,399 元） 三獎（10名）：iPhone 12 128GB一部（價值港幣7,299元）

以Tap & Go領取消費券，可抽獎贏30部iPhone 12系列手機。（資料圖片）

Tap & Go表示，於8月1日至9月30日推廣期內，已成功登記使用Tap & Go「拍住賞」作為指定儲值支付工具帳戶以領取政府消費券的用戶，以虛擬Tap & Go「拍住賞」Mastercard®卡於推廣期內使用消費券累積滿港幣2,000元作購物支付，可獲一次抽獎機會贏取iPhone 12系列手機一部。

得獎結果將於11月19日刊登於星島日報及The Standard內，得獎者亦會於11月30日或之前獲專人個別致電通知領獎事宜。