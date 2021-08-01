消費券｜Tap & Go 優惠一覽　抽iPhone 12兼有機會換MIRROR海報

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券將於明日派發，各大支付平台均推不同優惠吸客，其中Tap & Go「拍住賞」推出iPhone 12 系列手機抽獎，名額共30個，最高價值10,199 元。

另外，Tap & Go亦推出不同的回贈及商場購物、電器、Staycation 優惠。當中東薈城名店倉CLUB CG會員，於東薈城名店倉指定商戶以Tap & Go即日消費滿2,000元或以上，即可換領指定商戶現金券總值200元，以及Edan@Mirror海報一張，先到先得。



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1. iPhone 12 系列手機抽獎

於8月1日至9月31日的推廣期內使用於Tap & Go「拍住賞」消費券計劃帳戶內之虛擬 Tap & Go「拍住賞」Mastercard卡消費券帳戶成功完成累積滿2,000 元合資格交易，可獲一次抽獎機會贏取iPhone 12 系列手機一部。 iPhone 12 Pro Max 256GB、iPhone 12 Pro Max 128GB及 iPhone 12 128GB設10個名額，最高價值10,199 元。

2. 銀聯儲值額回贈

以Tap & Go「拍住賞」銀聯消費券帳戶的虛擬Tap & Go「拍住賞」銀聯卡透過綁定Apple Pay、Huawei Pay或雲閃付App成功完成單一交易達50元或以上，可享50元儲值額回贈。

3. 免費換領2,429元5G流動數據及視聽娛樂服務

於推廣期內以Tap & Go「拍住賞」成功登記政府消費券計劃，市民可憑政府發出的消費券計劃之成功登記短訊免費換領總值2,429元的csl 或1O1O 90 日 5G 300GB本地流動數據（每30日100GB）及5G視聽娛樂服務。

4. 商場購物優惠

太古廣場：以Tap & Go「拍住賞」即日消費滿2,000 元或以上，可換領100元購物禮券及130元太古廣場MOViE MOViE禮蜜卡。

東薈城名店倉：CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以Tap & Go即日消費滿2,000元或以上，即可換領指定商戶現金券總值200元，以及Edan@Mirror海報一張。

CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以Tap & Go即日消費滿2,000元或以上，即可換領指定商戶現金券總值200元，以及Edan@Mirror海報一張。（資料圖片）

海港城：成功登記並以Tap & Go「拍住賞」帳戶獲取政府電子消費券即可於推廣期內於海港城免費換領港幣400元購物優惠券。

時代廣場：於推廣期內成功登記並以Tap & Go「拍住賞」帳戶獲取政府電子消費券即可於時代廣場免費換領400元購物優惠券。

新地商場：於推廣期內於同一指定新地商場以Tap & Go消費券計劃帳戶即日消費滿指定金額可享高達70元指定商場或商戶優惠。

置富Mall：Fortune+會員憑消費券預留証，並以拍住賞帳戶獲取政府消費券，即可到+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場或都會駅換領50元商戶購物券。另外，由2021年8月7日起，Fortune+會員以Tap & Go「拍住賞」於+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場或都會駅消費滿指定金額，憑合資格簽賬可換領最高總值1,000元商戶購物券。

由2021年8月7日起，Fortune+會員以Tap & Go「拍住賞」於+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場或都會駅消費滿指定金額，憑合資格簽賬可換領最高總值1,000元商戶購物券。（資料圖片）

5. 電器優惠

友和 YOHO：於友和YOHO手機版網店選用已綁定的Tap & Go「拍住賞」銀聯卡雲閃付App付款，使用優惠碼「UPAPP150」單一消費滿1,800元即減150元。

OTO：以Tap & Go「拍住賞」Mastercard卡於OTO指定專門店可享200元折扣優惠。

中原電器：以Tap & Go「拍住賞」銀聯卡於中原電器購物可享單一簽賬滿3,500元4,999元，即減200元；單一簽賬滿5,000元至7,999元，即減300元；或單一簽賬滿8,000元或以上，即減500元。購買精選貨品亦可享低至 5 折。

豐澤 eShop：以Tap & Go「拍住賞」Mastercard卡於豐澤 eShop 網站或手機應用程式將虛擬 Mastercard卡儲存至電子銀包，於優惠期間之指定星期五，憑該卡單一簽賬滿1,500元，即享80元折扣優惠。

6. Staycation 優惠

Trip.com：透過Tap & Go x Trip.com專頁，以Tap & Go Mastercard帳戶或銀聯帳戶（包括政府消費券帳戶）消費券滿5,000元可享高達480元折扣。

富豪酒店：於富豪酒店集團官方網站以優惠碼「TAPNGO」訂購指定staycation套票享額外92折。另外，消費滿指定金額享高達300元餐飲禮遇。

Hotel ICON 唯港薈：以Tap & Go「拍住賞」於Hotel ICON 網站預訂「悠悠夏日星級住宿連2位早餐體驗」由1,160元起。

Expedia：以Tap & Go「拍住賞」虛擬Mastercard卡於Expedia 輸入優惠碼“MASTERTNG12”，預訂酒店住宿可享額外 88 折。

Hotels.com：以Tap & Go「拍住賞」虛擬Mastercard卡於Hotels.com 加入Mastercard並輸入優惠碼“USEMCTNG12”，預訂住宿可享第一間客房88折優惠。