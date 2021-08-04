澳門四口家染疫　女兒交流團友全陰性　粵澳口岸出入境需陰性證明

澳門一家四口訪問內地後確診感染變種新冠病毒Delta，觸發澳門政府即時預防狀態。新型冠狀病毒感染應變協調中心凌晨宣布，自今日（4日）6:00起，除保障珠澳兩地正常生產生活的跨境貨車司機外，經粵澳口岸出入境人員需持12小時內核酸檢測陰性結果證明。經其他口岸出入的核酸檢測陰性結果證明要求不變。



當局排查感染家庭的接觸者，其中與女兒一同參與西安舞蹈團的18名在澳人士核酸均呈陰性。一行人19日在珠海乘坐飛機到西安交流、並乘坐從南京返珠海與南京個案有關聯的中山、珠海案例同一班航班，被懷疑是今次家庭聚集感染的最大可能成因。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，昨日(3日)中午時通過聯防聯控機制收到珠海通知，2名澳門居民在珠海作核酸結果為陽性，當局已即時找到這2人並作流行病學調查，包括；工作地點、接觸人士等，及透過跨部門合作封鎖衞生局司機房（男性確診者工作地點）和義字街一水果店（女性確診者工作地點）, 為安全起見，相關司機房的所有司機都已進行病毒核酸檢測，結果稍後公布。

該夫妻的2名子女亦告染疫，由於其女兒於7月19日在珠海乘坐飛機到西安參加交流活動，並乘坐從南京返珠海與南京個案有關聯的中山、珠海案例同一班航班，為此，當局高度懷疑這是今次家庭聚集感染的最大可能源頭。

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澳門進入即時預防狀態

為配合澳門特區政府疫情防控工作，文化局轄下所有文化場館自今天（8月4日）起閉館，各場館重新開放時間另行通知。教育及青年發展局宣布轄下各中心、青少年愛國愛澳教育基地、家國情懷館、青年旅舍、青少年展藝館、中葡職業技術學校體育館、各自修室以及各校園開放設施，於8月4日起暫停對外開放，各設施重新開放時間將另行通知。社會工作局公佈，因應疫情的最新發展，全澳受資助托兒所於8月4日至6日期間暫停運作，有關後續運作安排將視乎疫情發展再作公佈，社會工作局呼籲私營托兒所配合並跟隨上述防疫措施。

接獲珠海衛生部門昨（3日）通報2名澳門居民8月2日在珠海進行的檢測結果為陽性後。澳門特區政府即時採取進一步防疫措施，包括： 1)即時啟動分區分級精準防控管理機制；2)自8月3日下午3時30分起，所有從澳門出境人士必須持有24小時核酸陰性證明。3)按照行政長官批示宣布澳門特別行政區於2021年8月3日下午3時30分起進入即時預防狀態。即時起要求所有離澳人士須持有24小時核酸陰性結果。基於社區傳播風險增加，故呼籲市民若非必要，勿離澳和做好各項防疫措施。

全澳門核酸站附表如下：

