澳門染疫男童曾往醫院就診　醫生違指引未檢測　80候診者須隔離

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今凌晨公佈，昨日（3日）新增的本澳確診男童，經調查曾於7月28日下午近六時至7月29日零時許到仁伯爵綜合醫院急診就診，當時主診醫生有按指引為其進行冠狀病毒檢測。男童曾與大約80名人士在同一候診空間，今日(4日)當局將聯絡有關人士，以便進行病毒核酸測試並安排隔離醫學觀察。



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心、昨日(3日)中午時通過聯防聯控機制收到珠海通知，2名澳門居民在珠海作核酸結果為陽性，稍後該夫妻的2名子女亦告染疫，由於其女兒於7月19日在珠海乘坐飛機到西安參加交流活動，並乘坐從南京返珠海與南京個案有關聯的中山、珠海案例同一班航班，為此，當局高度懷疑這是今次家庭聚集感染的最大可能源頭。