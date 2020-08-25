【網上電腦節】Lenovo多款產品低至5折 星期三五快閃劈價低至2折

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新冠肺炎第三波疫情衝擊香港，原定於暑假期間舉辦的展覽活動一一延期舉行，傳統於開學前舉辦的電腦節亦不例外。雖然未能親自於展銷會場盡情購物，但打算掃平貨的市民亦可放心，事關近日不少品牌紛紛將電腦節移師網上進行，繼Acer及Verbatim，近日Lenovo亦加入戰團，於自家官網舉辦網上電腦節，多款產品以低至5折的震撼價出售，各位在家工作的打工仔、即將開學的學子們，不妨把握機會轉戰網購，買齊各式各樣的辦公及開學電子產品！

Lenovo 優惠詳情

由8月17日起至9月6日，Lenovo eShop將會推行超大型優惠，網店內超過100件產品，包括手提電腦、桌上電腦、平板電腦、電子配件均會以低至5折的驚喜價出售。而任何訂單消費滿$4000即送$200 HKTV mall優惠券，滿$8000即可獲贈$400。

除此之外，於網上電腦節期間逢星期三及五，Lenovo eShop更會透過推廣電郵發出快閃限量優惠型號及優惠碼，產品總共限量150件，而折扣更低至2折！優惠適用於Lenovo eShop及LenovoPRO用戶，大家記得預先訂閱推廣電郵，方可獲得優惠。

限量產品型號及數量如下表：

手提電腦抵買推薦

IdeaPad S340 (13、Intel)

IdeaPad 重量雖然不足 3 磅，最薄部分的厚度只有四分之三吋，但機內卻搭載了第 10 代 Intel® Core™ 處理器、8GB LPDDR3-1866 RAM 、256GB SSD M.2、13.3 吋全高清顯示器、兩個 Dolby Audio™ 2W喇叭，並配備「高效模式」、「輕盈模式」、「平衡模式」，方便用家按不同使用場景選用合適的工作效能。IdeaPad S340 於網上電腦節期間，由原價$6998減至$3999，減幅驚人，是平價實用的入門之選。

ThinkBook 13s (13", IML)

ThinkBook 13s 筆記簿型電腦纖薄輕巧，外型上採用鋁質金屬飾面機殼，配備支援Dolby Vision™ 高動態範圍 (HDR) 技術的13.3 吋支援全高清顯示器，以及Harman 喇叭連 Dolby Audio™ 音效。至於規格方面，ThinkBook 13s內置 Intel® 處理器、Modern Standby及固態硬碟，配合藏於電源鍵的指紋辦識器，讓用家可瞬間開機及登入系統，是適合工作與娛樂並用的抵玩之選。ThinkBook 13s 網上原價售$7499，優惠期間將減至$ 5699，折扣接近76折，值得入手！

ThinkPad T490s

Lenovo ThinkPad T490s 是T系列中較為優越的型號之一，搭載 Intel Core i7-8565U、16GB DDR4 RAM 和 512GB SSD PCIe，同時配備一系列的屏幕選項、強化安全性、私隱防護功能及長達 20 小時電池續航力。性能強大的同時，重量卻只有 1.27kg，非常適合需要處理各類高需求運算的用家使用。除此之外，ThinkPad T490s 亦是是次優惠中，折扣力度數一數二的型號，原價售$12,998，即時折扣後只需$7,999，接近62折！

桌上型電腦抵買之選

ThinkCentre M630e 袖珍型電腦

ThinkCentre M630e 搭載第 8 代 Intel®Core™ 處理技術、最高16GB DDR4 記憶體及高速 SSD 儲存裝置，體積比一般正常尺寸的桌上型電腦小 96%，非常節省空間。此型號網上原價售$6298，8折後只需$4408，以家用機來說相當抵玩！

ThinkCentre M75s

ThinkCentre M75s 同樣屬於小尺寸型主機，搭載 AMD Ryzen™ PRO 處理器、AMD Radeon™ Vega 顯示卡及DDR4 記憶體，雖然體積較ThinkCentre M630e大少許，但勝在售價便宜，折扣後只需$4,065，即可買到小巧而性能強大的主機。

$4500以下抵買之選

+ 6 + 5 + 4

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/25)

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