珠海收緊要求入境持12小時陰性報告　健康碼系統故障累檢測排長龍

澳門防疫失守，一家四口感染Delta變種病毒，當地衞生部門昨夜突然宣布今早（5日）開始全民檢測，所有人必須在3日內完成採樣，惟預約系統出現問題，遲遲還未恢復。

澳門行政長官賀一誠指，凌晨才接獲珠海政府通知，將入境的核酸陰性檢測證明，要由入境前24小時收緊至12小時，當局短時間內多番更改資料，令健康碼系統故障。他再三就失誤致歉，強調當局已致力搶修，呼籲市民不需爭相在今日完成檢測。

當地政府下午3時表示，健康碼系統已恢復正常，即日起全數檢測站均只接受居民現場預約，不會再為無預約的人檢測。



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賀一誠今午表示，昨晚與中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山商討後，決定實施全民檢測，以防變種病毒擴散。居民原本可以經「健康碼」系統預約檢測時間，惟系統今早故障，令多個檢測站排滿長長人龍。

賀解釋，當局昨日已將系統的檢測證明由7日縮短至24小時，惟今日凌晨再接獲珠海政府通知，出入境的陰性檢測證明要求須進一步收緊至12小時，軟件在多番修改資料下出現問題，軟件公司和政府人員已加緊搶修，他對此失誤深感抱歉。

▼8月4日 港人經港珠澳大橋回港情況▼



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賀一誠慨嘆，「如果今朝軟件正常，（全民檢測）應該係正常㗎」，又指當局早前已就此做過演習，各部門合作良好，「只係核酸（檢測）失預算，因為軟件問題，但我哋會有檢討空間，會做多套軟件backup，因為呢套軟件已經好full，相信呢個問題好快會解決。」他強調許多地方只要求24小時的陰性檢測證明，珠海收緊出入境要求後，出關人數已大幅下降，「因為12小時過關，唔係咁多人希望過關，只有平常四分一人流，𠵱家都係正常」，呼籲市民不必急於做檢測，亦不希望看到市民為做檢測而日曬雨淋。

下午約三時系統已恢復正常

新型冠狀病毒感染應變協調中心下午約3時表示，經技術部門全力搶修後，衛生局健康碼系統已恢復正常，再次呼籲居民在進行全民核酸檢測前，必須先在網上預約，並按預約時間前往檢測，避免人群聚集，而41個檢測站即日起只接受居民現場預約，不再為無預約的人檢測。