特快公屋編配｜基層上樓「捷徑」　8月9日截止申請　最快9月揀樓

公屋輪候時間冗長，現時一般申請者的平均輪候時間長達5.8年。房屋署每年推出的「特快公屋編配計劃」，成為基層家庭「上樓捷徑」。

「特快公屋編配計劃」已在上月20日接受申請，並將在8月9日截止，當中有單位或可享有租金寬減。值得注意是，計劃內有部份單位或曾涉及不愉快事件，例如曾發生兇殺案等，申請者宜先留意計劃詳請。



現時公屋一般申請者的平均輪候時間長達5.8年，「特快公屋編配計劃」可成為上樓捷徑。（資料圖片）

透過「特快公屋編配計劃」，合資格的申請者將可獲得提早入住公屋單位的機會。申請者可選擇網上申請，或填妥房屋署郵寄的邀請信連附的申請表格，郵寄或直接交到樂富房委員客務中心。

凡持有有效公屋申請及其登記日期或相應登記日期在2020年3月31日或之前（即公屋申請編號在 G1449663 / U0471851 或之前），並符合公屋申請的7年居港年期規定，及持有有效編配機會的申請者皆可申請。

葵盛東邨2017年發生弒母後墮樓自殺事件，77歲老婦頭顱幾近被兒子斬甩。（資料圖片／鄧柏良攝）

單位包括「凶宅」

不過，當中有部份單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、單位的設計等較為遜色，例如寶田邨及天恩邨（一期），單位內的洗手間都較其他公屋單位細小。

在歷年的計劃中，都有部份單位涉及「凶宅」。以去年為例，當時共有11個曾發生兇殺案的單位納入計劃，租金由1,154元至3,234元不等，部份可享租金優惠。名單上其他單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。

其中一個「凶宅」單位位於葵盛東邨盛安樓，當年曾發生轟動一時的弒母案，一名患有抑鬱症的男子，需照顧長期臥床的七旬病母，疑因不堪壓力，在住所用菜刀斬死病母親後，再從16樓單位跳樓自殺。該名女死者遭人用菜刀斬至頭、身體幾乎分離，頭部被至見喉骨及氣管。

另外，2002年曾發生兇殺案的沙角邨綠鷺樓中層單位，在去年亦榜上有名，當時已是連續第四年上榜，未知今年會否再度納入計劃內。

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或可租金寬減

另外，凡願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減，寬減視乎單位有效空置期而定。

3年內不能要求調遷

「特快公屋編配計劃」的自選單位程序，首批為二人或以上家庭，暫訂於9月下旬至10月初開始；而第二批則為一人申請者，並預計於12月開始。

值得留意是，若申請者接受自選單位的編配，在租約生效日期起計3年內，申請者和家庭成員都不可以要求調遷。而申請者若透過「特快公屋編配計劃」獲編配公屋單位，在公屋單位首次租約生效日起計3年內，將不合資格申請購買綠置居單位。