澳門議員：涉事中學安排交流團警覺性低　未理政府避免外遊呼籲

澳門疫情持續逾年「清零」後，昨日最終失守，出現一家四口確診變種病毒個案。涉事家庭的女兒，疑上月中曾隨濠江中學舞蹈團往西安交流，政府經調查後，初步懷疑她乘坐的航班為感染源頭。

澳門立法會議員高天賜接受《香港01》查詢，他認為今次涉事學校警覺意識不足，即使內地部分地區疫情反覆，仍安排交流團出發。他指，政府在過去三百多天穩守疫情，亦一直呼籲市民避免不必要的外遊，又提供內地疫情最新資訊，防控表現相當不錯，認為政府沒有「漏招」。



▼8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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檢測輪候時間縮短 仍須等兩至三小時

澳門自昨日宣布出現四宗確診個案後，宣布進入「即時預防狀態」，今早起一連三日展開全民核酸檢測。不過檢測站出現大混亂，被市民批評分流失當，預約檢測的「健康碼」又出現失靈情況。

澳門立法會議員高天賜表示，早上九時到檢測站視察，只見站外大排長龍，市民須等候約四小時才可獲檢測，難為不少長者及小朋友，「佢哋企唔到咁耐。」高天賜指，政府首次舉行全民檢測，檢測需求急增，但人手不足，令檢測站難應對，但隨人龍逐步消化，按其觀察，下午輪候時間已縮短，惟仍須等兩至三小時。他續指，「健康碼」下午已完成修復，政府昨日呼籲糧食充足後，市面搶購潮已停止。

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疫情下學校不應安排交流團

澳門今次出現一家四口確診變種病毒個案中，女學生患者於7月19日至24日隨濠江中學舞蹈團往西安交流，政府經調查後，初步懷疑她乘坐的航班為感染源頭。

高天賜認為，今次並非政府「漏招」，反而是涉事學校警覺意識不足，即使內地部分地區疫情反覆，仍然安排交流團前往較遠的地方。他續指，政府能夠在過去三百多天穩守疫情，未曾出現死亡個案，「把關」相當不錯。他指，政府一直呼籲市民避免不必要的外遊，亦有公告內地疫情最新狀況，認為學校不應該安排交流團。