澳門變種病毒患者同房曾訪地列強檢　美麗華牛角滿座　食客未擔憂

與澳門染變種病毒患者一同參加西安舞蹈團的13歲女學生，周一（2日）透過「回港易」來港，曾到訪的多個地方被納入強制檢測名單，包括尖沙咀帝樂文娜公館、美麗華廣場「牛角」、灣仔「樂樺工房」。

受影響的食肆今仍如常營業，有員工指防不勝防，只能安排檢測及大消毒；亦有食肆夜晚仍然滿座，食客指密切接觸者尚未確診，且並非今天光顧，故不擔心染疫。



《香港01》下午到樂樺工房視察，發現餐廳仍然營業，疫情期間提早於晚上7時休息。職員施先生表示，現時仍未收到衞生防護中心職員的通知，只是剛巧有家人收看電視直播時，知道餐廳需要接受強檢，現正等待老闆下一步指示。

施先生說，現時知道澳門少女的同房友人未確診，坦言防不勝防，「每個人入嚟都要量度體溫，有時真係唔知自己幾時中招，只能夠知道出事就搵清潔公司焗（消毒）一次。」他稱，初步會預計與所有同事開會，請他們再次進行檢測，亦考慮為餐廳進行大消毒。

黃傑龍：將安排清潔團隊徹底消毒

尖沙咀美麗華廣場牛角同樣照常營業，傍晚約六時餐廳已爆滿，門外有約20人輪候用餐。食客李先生表示，澳門患者的密切接觸者尚未確診，而且並非今天來過，所以不擔心染疫。

敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍稱，該名密切接觸者至今仍未確診，相信她在光顧餐廳時，並沒有傳染性。他認為政府公布她的行蹤，是較為審慎的做法，涉事牛角餐廳會在今天結束營業後，由清潔團隊進行徹底消毒。