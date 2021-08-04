德福廣場Pret A Manger預先包裝水果沙律含沙門氏菌　須即時停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）公布，透過恆常食物監測計劃，從九龍灣德福廣場1期P18店舖，抽取一個預先包裝水果沙律樣本進行檢測。結果顯示，在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。根據德福廣場網站顯示，該食肆為Pret A Manger。



食物安全中心表示，從九龍灣德福廣場1期P18店舖，抽取一個預先包裝水果沙律樣本進行檢測，發現含沙門氏菌。根據德福廣場網站顯示，該食肆為Pret A Manger。（Pret A Manger網站圖片）

中心已知會涉事食肆及製作該水果沙律的食物製造廠上述不合格化驗結果，並指示其即時停止出售相關食品。中心亦已派員巡查有關食肆及食物製造廠，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該食物製造廠檢視及改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。發言人表示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

兩款意大利進口飲品含歐盟禁用除害劑

食物安全中心又呼籲市民不要食用來自意大利的Orasi Hazelnut及Orasi Walnut。發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品所使用的刺槐豆膠被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進，初步調查發現進口商Unigra' S.R.L曾進口受影響批次的有關產品。

另外，中心跟進早前公布的法國進口穩定劑內使用的刺槐豆膠可能含有環氧乙烷，得悉一款多種口味的本地生產預先包裝雪糕曾使用受影響穩定劑，呼籲市民不要食用。產品資料如下：

產品名稱：

（１）Blueberry no added sugar ice cream

（２）Earl Grey no added sugar ice cream

（３）Dark Chocolate no added sugar ice cream

品牌：Wow Zero

淨容量：均為每杯100毫升

此日期前最佳：

（１）2022年5月27日及2022年6月18日

（２）2022年5月27日及2022年6月17日

（３）2022年5月28日及2022年6月29日

分銷商：Wealthy Making Limited（熱線電話：9086 8757）

基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商及分銷商已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。發言人呼籲，市民如購入受影響產品，應停止食用，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。