新冠肺炎｜機管局新政策：機組人員未落機　地勤人員不准進入機艙

機場管理局今日( 4日）公布截至8月1日，絕大部分在機管工作的員工已接種至少一劑新冠病毒疫苗。內地有地勤人員疑因在機艙接觸染疫的機組人員，引爆這輪變種病毒疫情，機管局公布，若機組人員仍在機艙內，所有地勤人員一律不准進入機艙，員工須使用通訊工具溝通，以避免接觸機組人員。



機管局指，截至8月1日，近9成員工已接種第一劑新冠疫苗。（資料圖片）

九成機管局及保安人員已打疫苗

機管局表示，為機場員工提供接種疫苗假期，機管局員工及提供機場服務的機管局承包商員工均可就注射疫苗享有有薪假。另外，機管局亦推出抽獎計劃，向已接種疫苗的機場員工送出10,000 張機票，同時舉行健康講座及製作短片，以提供疫苗接種資訊。

而在8月1日起，所有機場員工進入機場禁區時，必須出示已完成接種兩劑疫苗、或有效的陰性結果檢測證明。機管局表示，截至8月1日，近9成機管局員工已接種第一劑新冠疫苗，逾9成機場保安有限公司員工亦已接種第一劑疫苗；而在機場的衞生署臨時樣本採集中心，負責接待抵港旅客的所有前線員工都已全面接種疫苗。

已完成10次強制檢測

機管局又指，除了接種疫苗外，過去六星期，機場員工就強制檢測公告所列的規定，先後完成10次強制檢測。按政府公布，於客運大樓及機場禁區內工作的員工亦將進行定期檢測。

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使用通訊工具溝通 避免接觸機組人員

此外，機管局又表示，已進一步規定所有本地機場地勤人員避免與機組人員接觸，若機組人員仍在機艙內，停機坪協調員、機艙清潔員、於機艙工作的工程師或工程人員、以及航膳供應商的員工等，均一律不准進入機艙，員工須使用通訊工具溝通，以避免接觸機組人員。

另外，為分隔抵港旅客與機場員工，客運大樓設有獨立通道及用餐區，以分隔旅客與機場員工。

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