封區檢測｜一晚連封兩區　涉深水埗東廬大樓A座、帝樂文娜公館

新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增一宗或屬復陽的43歲男性初步確診個案。至於澳門確診變種病毒的一家四口，其密切接觸者亦曾來港。政府今天晚上8時宣布，上述人士居住的深水埗東廬大樓A座，以及尖沙咀帝樂文娜公館須封區檢測，政府目標是在明日（5日）上午約7時完成行動。



本地出現一宗初步確診個案，患者居於深水埗大埔道東廬大樓劏房。（羅君豪攝）

▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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東廬大樓患者為屬復陽

初步確診的男子居於深水埗大埔道東廬大樓劏房。政府今晚宣布，東廬大樓A座內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，當中不包括東廬大樓商場地下的商鋪。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測，目標在明日上午約7時完成此行動。

政府續指，即管該個案較大可能屬復陽個案，但經評估後，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，以確保區域內的居民沒有受到感染。

▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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帝洛文娜公館受檢人士 須凌晨零時前接受檢測

另外，澳門確診的一家四口個案中，初中如女兒患者，其西安舞蹈團的酒店同房，8月2日與兩位家人來港，住在尖沙咀金巴利道帝洛文娜公館。政府亦宣布，將該酒店列作「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府將於「受限區域」內安排受檢人士於明日凌晨零時前接受核酸檢測，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，目標同樣在明日上午約7時完成此行動。