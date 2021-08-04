三特定群組食肆、地盤工領隊導遊如未打針　須持證明才獲免費檢測

港府繼續催谷新冠疫苗接種率，三類食肆、地盤工人、領隊導遊等未打針人士，除非有健康證明，否則本月（八月）起無法再享免費病毒檢測，要繳付240元檢測費用。



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食物及衞生局今日（四日）公布，面對變異病毒株的威脅，並為第五波疫情作準備，當局會繼續要求特定群組的員工盡早接種疫苗，同時加強未完成接種疫苗員工的檢測安排。由於疫苗可為接種者帶來保護，完成接種的員工一般無須接受定期或較頻繁的檢測，有關檢測必須以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。

以下特定群組人士，八月起都可到社區檢測中心獲得免費病毒檢測：

1.B、C及D類餐飲業務未打針員工，只限健康理由，他們須填妥指定表格向僱主申報並出示醫生證明

2.浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉 OK 場所及麻將天九耍樂處所等未打針員工，只限健康理由，他們須填妥指定表格向僱主申報並出示醫生證明

3.遊戲機中心、健身中心、遊樂場所（桌球館、公眾保齡球場、公眾溜冰場）、公眾娛樂場所（表演場所、主題公園、博物館、電影院等）、美容院及按摩院及體育處所（包括室內及戶外場所）等員工，未打針者只限健康理由，他們須填妥指定表格向僱主申報並出示醫生證明；已打一針者要向檢測中心提供接種紀錄

4.建造業未打針工地人員（建造業界自願推行），只限健康理由，他們須填妥指定表格向僱主申報並出示醫生證明

5.酒店職工、指定檢疫酒店專車不論有無打針員工

6.本地遊旅行團的隨團及接待團隊未打針工作人員，只限健康理由，他們須填妥指定表格向僱主申報並出示醫生證明

7.機場一號客運大樓及限制區為其通常工作地點的人士

8.上水屠房從業員不論有無打針員工

食衞局表示，疫苗接種計劃二月底開展，特定群組人士有充裕時間打針。為特定群組提供免費檢測涉及公共資源的運用，政府必須秉持善用資源的原則，只在非常例外的情況下，方以公帑資助個別符合資格的人士進行核酸檢測。