新冠肺炎｜地盤工確診　何栢良籲從嚴追蹤：若二次感染社區存風險

曾與澳門染疫女童同房的13歲女童，本周一（2日）經「回港易」抵港。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）在港台節目指，抵港女童若受感染，潛伏期至今已相隔10天，雖暫不能排除其感染機會，但風險不高。



至於本港一名43歲地盤燒焊工早前在病毒定期檢測中結果呈陽性，衞生防護中心認為或屬「復陽」個案。何栢良稱暫未有資料判斷地盤工是最近感染或是「復陽」，而在未確定之前應將個案視為新近感染，隔離及追蹤工作要從嚴，因一旦患者屬二次感染或社區有隱形傳播鏈，將有一定危險。



與澳門染疫女童同房「回港易」女童 感染機會低

政府昨日（4日）公布一名透過「回港易」來港的13歲女童，曾與澳門確診變種病毒女童，在於7月19日至24日期間，一起參與西安舞蹈交流團並同住同一房間，被列為緊密接觸者。該女童昨日測試結果為呈陰性，港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，返港女童受感染潛伏期已過10日，雖然不排除感染風險，但風險並不高。

暫停回港易做法合適 中風險地區返港應酒店隔離14日

對於政府今日起暫停廣東省以外「回港易」計劃，何栢良認為，雖然現時南京及相關省市確診個案正在走下坡，但未完全清零，暫停「回港易」做法合適，相關安排更可進一步收緊，由內地中風險地區返港人士，應接受酒店14天隔離，又相信涉及的人數並不多。

Delta變種病毒肆虐，何栢良表示，現時內地大多省分要求入境人士持24小時陰性檢測證明，澳門及珠海的往來，近日更收緊至12小時，認為本港應同樣收緊相關安排至48小時內；政府亦認與內地加強溝通，避免「走漏」個案。

43歲地盤工未可判斷是否復陽

另外，本港昨日新增一宗初步確診個案，患者為43歲地盤燒焊工，衞生防護中心懷疑或屬於復陽個案。何栢良指，暫時未能判斷該個案是屬於新感染或復陽個案，需要再作檢測。他提到，如果該個案屬於近期新感染，抗體水平會大幅上升；若為復陽個案，抗體水平則不會有大增。另外亦可為患者的緊密接觸者進行檢測，若其體內出現受感染後的抗體，則可判斷工人屬新感染個案。

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何栢良：「谷針」屬當務之急

何栢良又認為，內地及澳門在疫情控制上做得很好，但亦間中出現個案，故長遠而言，本港應提高疫苗接種率。他在商台節目時亦指出，現時香港當前要務一定是「谷針」，要全城一起做，是香港社會恢復正常的重要途徑。他指，定期檢測本身也有需要，既然香港有安全疫苗、有安全數據，因個人選擇而不接種疫苗人士，需用者自付負責檢測費，政府目前循此方向做，他也認為做法「有一定合理性」。

何又指，政府「谷針」工作已做6個月，如認為工作需進入新階段，也「全方位做好佢」，對表列處所人員也一致要求打針，並鼓勵商界配合做。他又提到，世界各地很多政府都有明確接種率目標，在指定日期前達到某個人數，認為香港政府也可考慮，例如在10月1日前達到470萬人接種（合資格人口七成）等。

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