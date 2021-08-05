保險經紀捅死父謀殺罪成　官稱非好父親也無權冷血行兇　判囚終身

保險經紀聲稱因向父親借錢不遂，用刀捅死對方，並把屍體棄於華富邨對出海面。惟法醫卻指其父遇害時似未有反抗跡象，疑死者在不清醒情況下遇襲。警方之後亦發現死者戶口內約20萬元被轉走。經紀原已潛逃台灣，但他在其父的屍體被發現後，即返港並認殺父。他早前經審訊被裁定謀殺罪成並承認偷竊，案件今（5日）在高等法院判刑，法官形容本案是悲劇，又透露被告父親曾向被告與其母施家暴，然而非好的父親亦無權冷血行兇，依例判被告終身。



被告黎謹友，28歲，上周被陪審團裁定於2018年12月4日謀殺黎金福（65歲）。此外，被告在開審前承認一項偷竊罪。

官斥被告無權冷血行兇

法官今判刑時形容本案是悲劇，被告無疑為取得父親的錢而殺死對方。法官又指，雖然被告父親非好的父親，曾向被告和其母親施用暴力，但被告亦無權冷血行兇。就謀殺罪，法官依例判被告終身監禁。

欠債壓力非殺父藉口

法官指被告有償還欠債的壓力，但也非殺死父親和偷竊的藉口。就被告承認的偷竊罪，判他監禁2年3個月，並與謀殺罪的刑期同期執行。

案情指，被告和父親於2018年12月4日早上11時許，一同進入父親居住的屯門寶田邨單位，被告於中午近1時離開。他同日曾要求GoGoVan司機，由屯門送貨至薄扶林，之後改為要求翌日才送貨。

被告曾用父親的提款卡轉賬20萬

貨車於12月5日早上11時許到寶田邨，被告把膠箱運至車上。貨車開至華富邨，被告把膠箱搬入華樂樓。而閉路電視拍到被告於當晚晚上至翌日凌晨期間，先後帶著白色箱和行李箱，走向瀑布灣道。而他拆返時，已沒有帶著該兩個箱。

此外，被告於案發日至12月6日，多番用其父的提款卡提款和轉帳，涉款約20萬元。

被捕後稱一時錯手殺父

於12月6日早上，載着父親屍體的紅白藍膠袋，被人發現在瀑布灣道外海面漂浮，案件因而曝光。同日，被告坐飛機到台灣。而警員致電被告，通知其父的死訊時，被告在通話中情緒激動，承認殺死父親。他同晚返港，在機場被捕，警誡下稱：「我本來想同我阿爸借錢，但佢唔借仲講粗口鬧我及郁手打我，我一時錯手，用刀插左佢幾下，我都唔想咁樣既。」

法醫疑死者遇襲時不清醒

而法醫指，父親的頸部和身體都有刀傷，但頸部的六個刀傷為致命傷勢。此外，黎父血液內驗出酒精和安眠藥，法醫指，黎父的雙手無反抗跡像，認為他案發時不清醒。

被告稱父曾罵其妻是妓女

被告自辯時曾稱，事發前妻子懷孕，經濟壓力大增，他向高利貸借款20萬元。同時，他的中介生意無法收回款項，因此沒有能力還債，遂打算自殺。

為見父親最後一面，遂相約對方見面。而在父親單位內，被告替對方按摩，期間商借20萬元。惟父親形容他是「遊艇仔」，又稱：「點會有老婆，有都係雞，個仔都唔係你既」

父親用椅子襲擊他，被告則從袋中拿出打算自殺用的刀子，一轉身便插中了父親，然後再插兩、三刀。他回過神來後發現做錯事，父親已死去。

案件編號：HCCC52/2020