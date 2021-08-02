歌手黃耀明（8月2日）被廉正公署拘捕，指他涉及於2018年立法會補選選舉中舞弊，同樣被落案起訴的，還有2018年立法會港島區補選候選人區諾軒。

作為樂壇大前輩，黃耀明1980年代與劉以達，組成達明一派，一直以前衞音樂風格見稱，至2014年佔領運動後就政治事件發聲，自此事業及人生也有不少轉變...



消息指廉署早前接獲投訴，指稱有人涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》而展開調查，落案起訴區諾軒及黃耀明。控罪指區諾軒及黃耀明涉嫌於2018年3月3日，在2018年立法會補選香港島地方選區中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票予區諾軒，而有關娛樂為歌唱表演。

歌手黃耀明（8月2日）被廉正公署拘捕，指他涉及於2018年立法會補選選舉中舞弊。

黃耀明作為樂壇大前輩，見過不少風浪和難關。黃耀明及劉以達，1980年代組成達明一派後，以前衛的音樂風格，成為樂壇中的「異類」，也累積了一眾知音FANS。不過在1990年，籌備第一次大型演唱會時，二人出現分歧，最後以黃耀明加插舞台劇的概念想法演出。有指黃耀明當年，重金邀請舞台巨匠林奕華，當演唱會的導演，令劉以達不滿，演唱會後，達明宣佈暫時解散。

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同場加映：梁振英只係KOL？7個膠系得啖笑KOL 龍心去打仗、劉馬車又坐監

全國政協副主席、前特首梁振英多次公開評論時政，不過特首林鄭月娥表示，不會評論「意見領袖」（KOL）的說法，言論成為網民討論焦點。其實香港不少KOL影響力甚大，不過當中都有一些另類KOL為大眾提供不少歡樂，究竟邊幾個最值得評論呢？

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同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

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