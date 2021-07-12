涉煽動集結案正還押　鄒幸彤獄中信：大律師生涯暫告一段落

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-12 17:51

支聯會副主席、大律師鄒幸彤被指於今年5月底至6月期間，涉宣傳及呼籲市民參與被警方拒批的六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結罪，法院拒絕其保釋申請，須還押候審。 鄒幸彤透過友人發表獄中信，慨嘆其大律師⽣涯須暫告一段落，並向委託她打官司的當事人及一直栽培她的師父致歉。

「唯一可做就是轉型做專欄作家」

上周五（9日）到法院應訊的鄒幸彤在信中指，看到法庭坐滿不同熟悉與陌生的臉孔，非常感動。鄒幸彤說，未來幾年或因入無法在「物理上」和同路人同⾏，但笑言：「但我還是可以⽤⽂字『搞事』呀」。

她慨嘆其大律師⽣涯須暫告⼀段落，並向委託她打官司的當事人及一直栽培她的師父致歉，「現在⼈在牢裡，似乎唯⼀能做的，就是轉型做專欄作家了。」

鄒幸彤在信中總結5年大律師生涯，參與過很多「奇奇怪怪⼜有點兒重要的案⼦」，包括「佔中九⼦」案、法輪功、限聚令、六四、七⼀、康橋之家、同性婚姻、47⼈案等，又上過終審庭、到過青山灣，自言作為「資淺⼩律師」，也算是不枉走這⼀遭。

她說當初決定當律師，就是想打⼈權案，「想親⾝體驗司法制度是如何達致（或達不致）公義的，以及盡⼰所能幫到多少⼈就多少⼈」，五年下來可幸達到⽬標。她又說，還押的經歷正是最好的機會，讓她把這個法律體系「裡裡外外地摸個透」，「要是回到想⽤親⾝實踐搞懂這個制度，搞懂這個世界的初⼼，現在走這⼀遭，其實⼀點不壞，更是難得的經驗。」

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陳皓桓感謝市民關注酷熱問題

因前年「十一」遊行案被判入獄的民陣召集人陳皓桓，亦透過團隊在社交專頁回應網民查詢，他感謝「石牆花」及支持者聯署要求懲教署改善監獄措施。他指在囚權問題上，他們的要求確實合理、完全不過份，「始終囚犯都係人，唔應該天氣酷熱至35度或以上，都只能沖身一次，飲熱水。」

他指只要市民在家嘗試於35度天氣下不開冷氣，兼飲熱水或熱茶，便明白在囚之酷熱感。

邵家臻：指定豬牛肉乾、原子筆面臨短缺

「石牆花」發起人、社福界前立法會議員邵家臻發文，提到探監物資最新資訊。他指，懲教署指定的豬、牛肉乾在6月開始已無法購入，「石牆花」曾致電各分店和總部查詢貨量，得到的回覆是未有貨期，須7月尾再查詢才知會否返貨。

邵家臻又指，「石牆花」同時收到文具供應商通知，懲教署指定的BIC牌原子筆已停止生產，「換言之當巿面上各大小文具店及士多已賣光所有存貨後，在囚人士又要面對另一輪物資缺貨危機」。邵家臻希望懲教署從善如流，及早按巿面實際情況迅速回應，以免家屬頻撲之餘，在囚人士亦缺貨使用。

《香港01》正就邵家臻提及的物資問題向懲教署查詢。