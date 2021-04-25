雷張慎佳：不擔心強制舉報虐兒會被濫用　立法需要有層次、分步驟

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-25 13:14

5歲女童被虐致死的事件引發社會關注，再次引起應否設立強制舉報機制的討論，法改會亦建議設「沒有保護罪」。香港兒童權利委員會主席雷張慎佳今日（25日）在無綫節目《講清講楚》中表示，不擔心強制舉報虐兒會被濫用，但是指出配套需要做足，包括不同崗位的專業人士應該都有相應的培訓，且累積經驗，相信大家不會一窩蜂去舉報。

香港兒童權利委員會主席雷張慎佳。（資料圖片／張貮龍攝）

雷張慎佳表示，防止虐待兒童委員會早前就已經通過了保護兒童免受虐待的指引，內容非常詳細，惟在鼓勵教育及支援方面不足，有些醫護、教師、社工等專業人士未必十分了解，認為香港相關資源投入較少，希望日後能在不同環節多加重視。

強制舉報需涵蓋醫護、社工、教師等

有不少人擔心若強制舉報，會否導致濫用，社會資源被浪費。雷張慎佳就表示，這需要大家一起努力，不同崗位的專業人士都應該有相應的培訓，且累積到經驗，相信不會一窩蜂去舉報。至於強制舉報機制要涵蓋哪些人，她說大方向上希望涵蓋醫護、社工、教師等等，不過立法上要有層次、分步驟去做，她強調個案的分析，認為要勇於面對問題。

雷張慎佳又指，檢視個案的速度必須要快，兒童保護需要全面的改革。她說，政府要檢討為何在保護兒童政策方面，推動緩慢，即使法律改革委員會已建議改革兒童法例，並獲立法會跨黨派議員支持，政府都遲遲未提出討論。她質疑，近年社會事件及疫情，加上當局要辦國家安全教育日等「大工程」，都反映政府無給予兒童事務優先位置，只有「頭痛醫頭」，情況不理想。