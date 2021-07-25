「偵探醫生」陳鳳英憑蛛絲馬跡揭虐兒個案：臨臨慘劇僅冰山一角

5歲女童臨臨疑遭生父及繼母虐待致死，事件轟動全城。有近10年處理虐兒個案經驗的中大兒科學系榮譽臨床副教授、威爾斯醫院兒科副顧問醫生陳鳳英不諱言，這宗慘劇只是冰山一角，無法估計有多少孩子活在虐兒陰霾下。

「醫治一個虐兒家庭，比起醫治一個肺炎小朋友複雜好多倍。」治療遇到的困難讓陳鳳英明白，虐兒家庭不會無故浮現眼前，醫護要化身偵探洞察不妥。她憶述，曾有老婦帶著數個月大健康正常的嬰兒，到母嬰健康院覆診，「但婆婆個身好臭，唔能夠清楚答問題」。團隊發現這個家庭涉及疏忽照顧，嬰兒的婆婆吸毒，母親僅10多歲，家居滿佈垃圾、惡臭無比，還有超過10隻貓。



陳鳳英於1998年在中大醫學院畢業，其後在威爾斯親王醫院接受兒科專科訓練，在兒童胸肺科工作。後來她因家庭理由離開前線，接受社區兒科醫學訓練，發現很多兒童有發展及行為問題，「以前喺醫院想幫小朋友，但原來條街仲有好多小朋友更需要直接幫助。」

她在2008年轉到衞生署兒童評估中心工作；至2012年，政府推出兒童身心全面發展服務計劃，照顧高危家庭的兒童，陳鳳英兼任計劃統籌，開始處理虐兒個案，至今已接近10載。

陳鳳英於1998年在中大醫學院畢業，其後在威爾斯親王醫院接受兒科專科訓練，在兒童胸肺科工作。 （資料圖片）

高危家庭包括父母有精神病、吸毒、18歲以下等，他們大多不會主動招手，因此醫護人員需要非常敏銳。她舉例說，一名老婦早前帶數個月大的嬰兒到母嬰健康院覆診，「個BB係肥肥白白，但婆婆個身好臭，而且唔能夠清楚回答問題。」這些微小跡象引起醫護注意，追問之下得知老婦家裡有超過10隻貓，而嬰兒的母親只有10多歲。

醫院立即聯絡社工做家訪，發現家居滿佈垃圾、惡臭無比，老婦更有吸毒習慣。由於該家庭涉嫌疏忽照顧，團隊遂將嬰兒帶到院舍照顧。後來她更得悉嬰兒母親兒時曾有類似經驗。陳鳳英慨嘆：「虐兒唔係一代嘅事。人嘅潛意識好受家庭影響，為人父母就會反射兒時遭遇。」

早前有老婦帶數個月大的嬰兒到母嬰健康院覆診，終被醫護發現屬虐兒個案。（資料圖片，非涉事健康院）

處理虐兒案件牽涉多個部門，醫生的專業制肘曾讓陳鳳英感到無助。她憶述，曾有嬰兒眼底及腦內顱出血，家長聲稱不知何解。此症狀與「搖晃嬰兒綜合症」異常吻合，即嬰兒頭部受到激烈的搖盪，​頭部受到碰撞造成的傷害。

惟她並無證據，只好保持理性，在醫學上不排除其他可能性，「理論上（搖晃嬰兒）可以發生，但我哋無辦法知道點樣發生。做醫生唔能夠太感情用事，唔可以單一見到腦部出血 ，就話有人虐待。」 她只能專注治療出血嬰兒，並提供醫學報告，後續調查便交給社署及警方，結果無從得知。

處理虐兒案件牽涉多個部門，醫生的專業制肘曾讓陳鳳英感到無助。（廖雁雄攝）

陳鳳英身經百戰，穿起白袍形象冷靜理性，不過同為兩女之母的她拒絕麻木，常為受虐孩子的不幸經歷鼻酸流淚。她自言所以很少向身邊人談論工作接觸的虐兒個案，怕他們也曾有類似經歷，無意間觸及其痛處。難過時，她選擇透過教育社工和醫護宣泄情緒，盡力推廣保護兒童信息，減低他們最終受傷害的可能性。

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5歲女童臨臨於2018年疑遭生父和繼母長期虐待致死，案件在今年初開審，二人於4月被裁定謀殺罪成，轟動社會。陳鳳英形容，此悲劇對兒童保護議題有「驚弓之鳥」之效，使不同業界反思身邊有否同類事情發生，新界東醫院聯網近三個月接收的虐兒個案數目比平常大增三成，而其他聯網亦有所上升，大多數是顯然易見的身體虐待個案。

陳鳳英在難過時，透過教育社工和醫護宣泄情緒，盡力推廣保護兒童信息。（廖雁雄攝）

虐兒情況一直無聲地存在，陳鳳英相信臨臨的慘況只是冰山一角，指出本港處理虐兒個案的機制仍有不少改善空間。現時虐兒個案一般覆診期為兩年，評估若指出兒童身心無大礙便會關閉檔案。她認為後續工作值得檢討，譬如在醫院建立更完善的心理評估機制，但礙於資源不足，說易行難。

正因醫院資源有限，陳鳳英更傾向透過前期工作減少嚴重虐兒個案。她促請有關當局釐清保護兒童的法律責任，並為體罰立法定立清晰界線，收窄灰色地帶。 另外，她亦期望當局可建立統一平台，予不同界別的人士尋求協助，並整合他們提供的虐待線索，讓更多受虐兒童被發現。