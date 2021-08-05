逾半澳門居民民已檢測　11.5萬人呈陰性　廣東省派300檢測員支援

澳門有一家四口確診感染Delta變種病毒，當局宣布進入「即時預防狀態」，昨日（4日）起展開全民核酸檢測，澳門衛生局局長羅奕龍表示，截至今日下午4時，累計採樣37.6萬人，約佔澳門人口55%，當中有11.5萬人已有結果及都是陰性。他形容進度理想，呼籲市民不必心急。

他證實，廣東省已調派300名檢測員支援，相信市民配合預約，可以在目標時間3天內完成餘下的檢測工作。



▼8月5日 澳門人大排長龍等候檢測▼



+ 9

目前澳門感染變種病毒的一家四口個案，其中51歲男子有低燒及咳，但不需吸氧氣，肺有發炎但無惡化，媽媽則無發燒但左下肺有發炎，而女兒有嗅覺減退病徵，哥哥未有病徵。

未來或需要做第二、三次檢測

羅奕龍在疫情記者會上表示，澳門全民檢測獲廣東省300名檢測員支援，今日抵達澳門協助檢測工作，完成工作後會返回內地。他指，按現時進度，希望可較預計3天內完成，不排除按檢測結果，會做第二、三次檢測，認為疫惰控制不好，整個醫療系統代價最大，故多困難都要做完全民檢測。

至於檢測結果，他預計要2天才可上載到健康碼；如有通關需要的市民，最好利用自費檢測渠道，索取紙本證明作通關憑證。

廣東省調派300名檢測員支援澳門全民核酸檢測。（澳門讀者提供）

澳門已抽調1500警力維持41個檢測站維持秩序，管控出入及協助其他部門。根據昨日檢測站人流分析，培正中學、奧林匹克體育中心高峰期有2000人排隊，今午人潮已回落。今日較多人輪候檢測站為街方會聯合總會社區服務大樓、港大中學、綜藝館、奧林匹克體育中心，人數都有400至600人不等，政府呼籲留意人流，揀選較少人檢測站。