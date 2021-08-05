澳門學者指全民檢測為「不可能任務」　部份接種中心須停運讓路

澳門現一家四口確診Detla變種病毒，當局宣布進入「即時預防狀態」，於昨日（4日）起展開全民核酸檢測。當局亦收緊出入境安排，經粵澳口岸出入境人士需持12小時內陰性檢測證明。澳門明愛總幹事潘志明在港台節目時指，澳門有不少外勞需要每日往返兩地，惟「做檢測、等結果要5、6個鐘，過關要時間，12小時內返去好趕，變相冇時間休息」。



另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(5日)宣佈，因應全民檢測計劃，望廈體育中心大型社區疫苗接種中心站將於今日起暫停疫苗接種服務，改為全民檢測站點，現時全澳門共有42個檢測站，中心呼籲檢測前要先網上預約。



▼8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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澳門現一家四口確診Delta變種病毒，當局宣布進入「即時預防狀態」，於昨日（4日）起展開全民核酸檢測。至今已有27萬人完成採樣，應變協調中心今日最新宣布，因應全民檢測措施，今日起暫停疫苗接種服務，將中心改為全民核酸檢測站。

檢測大排長龍 外勞難往返兩地

澳門明愛總幹事潘志明在港台節目時表示，留意到昨日因系統出現故障，令檢測站大排長龍，有部份居民意識不到要先網上進行預約，工作人員需向他們解釋及容許其排隊等候進行檢測。他又指，昨日亦花近個半小時排隊做檢測，部份市民更向他透露需要排近4個小時，形容今早情況已有改善。

澳門當局收緊出入境安排，經粵澳口岸出入境人士，需持12小時內陰性檢測證明。（資料圖片）

當局亦收緊出入境安排，經粵澳口岸出入境人士，需持12小時內陰性檢測證明。潘志明指，澳門有不少外勞需要每日往返兩地，惟「做檢測、等結果要5、6個鐘，過關要時間，12小時內返去好趕，變相冇時間休息」，提到當局亦有為受影響人士盡量安排臨時中心暫住。

▼8.4尖沙咀帝樂文娜公館圍封強制檢測▼



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▼8.4深水埗東廬大樓A座圍封強制檢測▼



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學者指全民檢測為「不可能的任務」

澳門大學政府與行政學系副教授余永逸表示，當局去年為與內地通關做好準備，包括出現疫情後的應對，以及封小區、全民檢測等安排，事前已有一定公眾諮詢。不過，他直言，澳門人口稠密，作為小城市在短時間內完成全民檢測是很大的挑戰，更形容為「不可能的任務」。他又認為，澳門過去已有一段長時間沒有出現本地個案，政府及市民都有少許鬆懈，市民未必留意到周邊疫情對澳門的影響。

澳門每日有不少外勞返兩地，他又指出，去年疫情嚴重，市民均認為「非常時期要非常手法」，封關亦屬合理。但現時澳門多日無確診個案，市民或會認為現時實施封關措施屬擾民，加上影響企業人手，政府在處理手法上亦相對小心。

當局未有關閉賭場 余永逸：相信為經濟考慮

另外，澳門當局要求暫時關閉多類娛樂場所，但不包括賭場。余永逸相信，當局現階段不是採用一刀切的方法，關閉所有場所，是基於經濟上的考慮，又指過去一年博彩稅收大幅下降，造成財政壓力。澳門特首賀一誠亦已表示，去年封賭場是考慮到當時有關連個案，相信相關決定已在疫情和經濟上作出平衡。至於澳門能否在14日內控制好疫情，他就認為現時難以預計，政府應作最壞準備。