大讚蘇慧音絕處反彈　回應激情教導運動員　李靜：溝通直接效果好

東京奧運女子乒乓球團體賽，香港代表團奪得奧運史上首個獎牌。港隊女子乒乓隊教練李靜今（6日）在港台節目時提到，對結果感到意外，他指，最後的單打項目由蘇慧音「搏一分」，怎料她以超群表現勝出比賽，笑言她是「絕處反彈」。



李靜改以教練身份帶領香港隊再創歷史，這位教練的真性情亦是今屆賽事焦點之一。李靜談及與隊員的關係時表示，「溝通直接啲，但效果會好」，雖然有時在技術上有不同意見，引起爭吵，但他強調作為教練一直認可球員的實力，「但唔等於可以寵佢，從嚴對佢哋事業更有效，同更顯教練嘅真心」，



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港隊表現起伏大 贏銅牌教練李靜喜出望外

東京奧運女子乒乓球團體銅牌賽，港隊以場數3:1反勝德國，奪得銅牌，是港隊女子乒乓球隊奧運史上首個獎牌。港隊女子乒乓隊教練李靜今（6日）在港台節目時提到，今次隊員的表現為預期外，對結果感到意外，「證明球員通過自己努力爭取返嚟，實至名歸」。

港隊在首場雙打，場數落後0:1。李靜指，由雙打落後到最後奪得銅牌，「起伏好大」，原本打算最後的單打項目由蘇慧音「搏一分」，但最後她以超群表現勝出比賽，形容是喜出望外。他續指，蘇慧音首度參與奧運，在最後四強負責出戰兩場單打壓力很大，在對戰德國前的賽事更是「未贏過」，笑言她是「絕處反彈」。

李靜今（6日）在港台節目時提到，今次隊員的表現為預期外，對結果感到意外。（楊宇翹攝）

國家隊陪同備戰 李靜指蘇慧音削球功夫好

比賽後，李靜在傳媒訪問中感謝國家隊陪同備戰。他提到，到中國訓練期間隊員都有學習削球打法的得分手段，最後一場單打對戰德國名將，他留意到蘇慧音「打削球好啲、信心好啲」，於是打算由她「搏吓」，結果證明到自己的能力以及教練團隊的決定。他又指，賽事期間留意到對手由於處於上風，「覺得實食冇痴牙」，於是掉以輕心，直言「波係圓嘅，心態、技術各佔一半，睇吓邊個平常心啲」

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：



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真性情成賽事焦點之一 李靜：溝通直接啲、效果會好

2004年雅典奧運，乒乓「孖寶」李靜及高禮澤在男子雙打摘銀，贏得港乒歷史首面奧運獎牌，17年之後，李靜改以教練身份帶領香港隊再創歷史。除了球員，這位教練的真性情亦是今屆賽事焦點之一，李靜在比賽期間經常大爆金句，引起討論。李靜談及與隊員的關係時表示，「溝通直接啲，但效果會好」，雖然有時因為在技術上不同意見引起爭吵，但強調作為教練認可球員有實力，「但唔等於可以寵佢，從嚴對佢哋事業更有效，同更顯教練嘅真心」，雖然有短暫不愉快，但現在換來更好的結果。他就提到，與隊員間充滿默契，「一個眼神、手勢，就知下一板戰術要點做」，無論賽事領先或落後，亦會盡力去鼓勵隊員，作即場提點。

由運動員轉型為教練，李靜指，今次港隊女子乒乓球隊在奧運中奪得史上首個獎牌，「自己拎牌高興，但球員拎牌更高興」，形容結果將教練一直以來的努力呈現出來，由女雙失利到取後奪得銅牌的過程並不容易。他相信，今次成績對日後乒乓球運動的推動有大大幫助，對運動前景有正面影響。

「土炮」運動員奪牌 乒總：打乒乓有前途

三位全土生土長的球員為香港奪得東京奧運女團乒乓球銅牌，香港乒乓總會主席余國樑在節目中亦提到，每場比賽亦有留意，形式今次隊員的佳績「話到比我哋聽，打乒乓波係有前途。」他提到，以往不少運動員在內地出生或受訓，再代表港隊出賽，但今次「土炮」隊員成功接班，乒總感到非常自豪。他又提到，乒乓球運動很普及，但易學難精，三位隊員能夠脫穎而出並不容易，相信特區政府見到今次突破的成績，會在精英運動上增加支援。