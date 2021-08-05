港乒女團奧運奪銅｜李靜執教鞭奪牌創歷史　賽後5隻字總結神調動

「最緊要多謝我自己，因為我付出左更加多。」

香港女子乒乓球隊教練李靜領軍贏得女團銅牌，成為首名以球員及教練身份皆奪得奧運獎牌的香港人。這名教練近日頻頻爆金句，人氣急升，奪銅後受訪時再成焦點。

01體育記者 楊宇翹 東京直擊



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杜凱琹﹑蘇慧音及李皓晴在港隊女團銅牌戰力克德國，為香港贏得今屆第4面獎牌，亦是港隊乒乓球史上首面女子獎牌，3名球員更是全部土炮，徹底打破以往由國援壟斷港隊的局面。

港乒女團奪銅創歷史 香港首面全土炮奧運乒乓獎牌

早前因為一句過激提場人氣急升的李靜，比賽期間，暫停時非常肉緊，取分時振臂高呼，場邊督師的他同樣「搶Fo」，甚至比場內港將的表現更搶鏡。蘇慧音贏得最後一分後，李靜激情慶祝，口罩繼8強戰後再度遭殃。

李靜興奮慶祝，口罩再度遭殃。（楊宇翹攝）

【女雙精彩畫面】：

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李靜近日化身「金句王」，「波就一場場打嘅，飯就一啖啖食」﹑「加速唔一定加力」等，成為網民焦點，銅牌戰賽後再有精句。

李靜感激球員們的付出，以一眾港人的鼎力支持外，當然少不了一個關鍵人物，「最緊要多謝我自己，因為我付出咗更加多」。相信聽到李靜這句，不少觀看直言的港人亦忍俊不禁。當新任「金句王」被問有否新金句的時候，他謙稱不敢當，直言要接地氣：「所有嘢唔係諗，要付出，付諸行動先至實際。」

【李靜督師肉緊到爆】

2004年雅典奧運，李靜伙拍高禮澤勇奪男雙銀牌，如今領女子隊再創歷史，不論球員及教練的身份也奪牌而回，成為香港首人，做到薪火相傳。對比兩次的奪牌經歷，李靜坦言如今「比自己攞更高興」，一切盡在不言中，盛讚三名小花有上佳表現。

港隊今仗變陣出擊，改由蘇慧音兩度出戰，結果戰術奏效，她獨取兩分成為贏波功臣。李靜以「神調動」將銅牌帶回香港，網上討論區高度表揚李靜的果敢，更將他稱為「香港雲高爾」。

突然升格為戰術大師，李靜以5個字總結這個調動：「奇兵出奇蹟。」這個說法並不為過，因為蘇慧音過往鬥兩名德國老將未嘗一勝，今仗兵行險著，結果戰術成功，「蘇慧音今日贏得好精彩，打到對方心理，一個人獨攞兩分，為團體攞銅牌打下基礎」。

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】：

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