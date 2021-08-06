蘇慧音父形容賽果驚人　笑評李靜激情指導︰用心但女生或易反感

香港女子乒乓球隊在團體銅牌戰「變陣成功」，蘇慧音「大爆發」勝出兩場單打，加上「一姐」杜凱琹與李皓晴的努力，三人合力以3比1戰勝上屆銀牌得主德國隊，奪得銅牌，寫下香港女子乒乓球歷史。

蘇慧音父親，前港隊代表蘇俊華接受電台節目訪問時，形容昨日賽果驚人，令他心情興奮，至今未平復，又認為女兒已達成「世界冠軍」的兒時夢想。

教練李靜在今屆奧運爆粗激情指導成為另類焦點，「X你企喺中間啦」等金句更變潮語。蘇俊華笑指，教練李靜對球員用心，但為人激動，或易令女生反感，女兒亦會「間唔中（呻下）」，幸女兒忍耐力強「受得到」。



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蘇父為前港隊代表 見女兒摘銅至今心情未平復

首次出戰奧運的蘇慧音，擔心起單打重任，成功奪得兩分，為爭勝帶來重大幫助。蘇慧音是前港隊代表蘇俊華的女兒，自3歲半隨父學習乒乓球，5歲正式接受訓練，10歲加入香港青少年代表隊。

蘇俊華今日在商台節目指出，德國隊水平不低，事先不知女兒負責單打，擔心女兒處於下風，怎料女兒連勝兩場，認為昨日賽果驚人，比想像更好，令他心情興奮，至今未平復，女兒亦已達成「世界冠軍」的兒時夢想。他形容三人團結，互相支持鼓勵，團體精神佳，而女兒一向有拼勁、專注，相信是心態良好，冷靜集中下遇強越強，成為取勝關鍵。

蘇父形容女兒忍耐力強 笑指李靜教法較適合男生

教練李靜在今屆奧運屢爆金句，「X你企喺中間啦」、「見到幸福要夠膽攞先得」等已成潮語，其真性情表現成為另一焦點，昨日球隊勝出時，他更激動得扯爛口罩帶高呼慶祝。

蘇俊華形容教練李靜對球員用心，但較易激動，笑指或易令女生反感。蘇父認為其教法較適合男生，幸女兒忍耐力強「受得到」，只會「間唔中（呻下）」。

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蘇母︰當年全家幾經掙扎決定女兒中三停學全職受訓

蘇慧音母親憶說，女兒當年傾向想兼顧學習，為升中四轉科做準備，反而是夫妻二人認為運動員生涯短暫，希望她把握時間全職受訓，全家討論長達一年，「同校長都傾咗有三次」，幾經掙扎，女兒在中三時決定停學，惟多年來並未放棄其他興趣，仍有繼續唱歌及繪畫。

展望未來，父親蘇俊華相信女兒將繼續打波，直至難以自我突破才會回歸校園。蘇母指，女兒多年來忙於訓練，不擔心其技術，反而憂慮首戰奧運的女兒的情緒起伏。她說，慧音出戰奧運前到內地受訓，家人只能依賴短訊或視像電話表達關心，期間女兒卻出現傷患，令她一度憂心。