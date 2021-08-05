港乒女團奧運奪銅｜蘇慧音杜凱琹李皓晴　關於香港製造的關鍵字

香港乒乓球女子隊今日（5日）早上出戰團體賽銅牌戰，以場數3：1擊敗德國，拿下港乒首面以全土炮陣容出戰的奧運銅牌。

杜凱琹、蘇慧音和李皓晴，三朵港乒「小花」終於登上奧運頒獎台，寫下歷史，大家對她們知多少？



關鍵字：香港製造

港乒對上一個黃金一代是千禧年後，男隊以「孖寶」李靜和高禮澤、以及梁柱恩和張鈺為骨幹，女隊則有帖雅娜、張瑞、林菱和柳絮飛。

港乒也越過了由國援到土炮的重建十年，終於在今屆奧運以「香港製造」的土炮班底拿下首面女團銅牌。

東京奧運直擊｜港乒女團奪銅創歷史 香港首面全土炮奧運乒乓獎牌

東京奧運丨勇挫丁寧到港乒女團奪銅 蘇慧音證土炮「有料」

港乒女團奧運奪銅｜回顧土炮成長重建路 信可超越孖寶黃金一代

（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

關鍵字：亞運銅牌

杜凱琹、蘇慧音和李皓晴出道時被稱為「小花」，在成為奧運銅牌前，最好的成績就是2018年的亞運銅牌；三人合作多年，終於成就了生涯最重要的一天。

關鍵字：第一/二/三次

28歲、24歲、23歲，李皓晴、杜凱琹和蘇慧音，分別第三/二/一征戰奧運。李皓晴由小師妹隨師姐出戰，到成為主力，再見證師妹們打出身價，杜凱琹成為港乒「一姐」和蘇慧音獨當一面。

（楊宇翹攝）

場外的杜凱琹：

+ 3

關鍵字：粉紅色

蘇慧音的標誌性粉紅頭，其實不單是為了好看，更是一個突破自己的象徵。酷愛粉紅色的她，不管教練的反對，「偷偷的」去漂染，只為了做一件自己不敢但又想做的事。

不過這也是她的幸運色，蘇慧音曾經頂着「粉紅頭」，以20歲之齡擊敗當時的世界一姐丁寧，打出名堂，被視為港隊未來。

（楊宇翹攝）

場外的蘇慧音：

+ 3

關鍵字：陸龜

乒乓球速度快，壓力大，蘇慧音的減壓方法就是飼養家中5隻陸龜，閒時餵餵食物，帶牠們出去散步，成為蘇慧音日常的慢活節奏。

關鍵字：張瑞

前港隊球手張瑞可是港乒「一姐」杜凱琹的啟蒙。由於剛入體院時杜凱琹只有14歲，因為感興趣和打得比人好而沒有太大的志向和目標。當時張瑞的教法一度讓正值反叛期杜凱琹相對抗拒，例如一星期三篇訓練日記，杜凱琹只覺得打球為什麼要這麼麻煩。

這樣的「頑童」，張瑞用成績說服她，讓杜凱琹發現原來跟隨教練的方法可以打贏對手，事實擺在面前，是成就一姐杜凱琹的第一步。

（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

關鍵字：唱歌

杜凱琹除了球技了得，也曾經在公開活動中放下球拍，拿起支「咪」，在眾人面前獻唱，更有球迷讚杜凱琹歌喉很好。杜凱琹更錯表示上台唱歌的緊張程度有如打到10：10的比賽一樣，手又震，眼又不知道看哪裏。

（楊宇翹攝）

關鍵字：罰跑圈

回憶李皓晴打港青的時候，她最怕被當時的港隊總教練惠鈞罰跑圈，每次都跑到想哭。

關鍵字：張怡寧

中國一代名將、四面奧運乒乓球金牌得主張怡寧退役多年，但仍然擔任「小花」們的顧問，提供出戰大賽前的意見，提升戰術運用和實力，加強臨場穩定性。

另外，張怡寧更是李皓晴的偶像，小時候更因此而把長髮剪成「男仔頭」，欣賞其技術和對乒乓球運動的熱誠。

場外的李皓晴：

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