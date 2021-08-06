疫苗抽獎｜20份一両足金你有無份？　即睇恒基、總商會抽獎結果

為配合疫苗接種計劃，商界早前推出多項抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。香港總商會及恒基兆業集團分別於周四（5日)進行抽獎，當中恒基進行的第三次抽獎活動，有20名得獎者獲九九九九實金一両。香港總商會共有七輪抽獎，今期抽出港鐵全年任搭免費票等禮品，第三輪抽獎將於8月19日舉行。



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恒基兆業集團進行第三次抽獎，並公布抽獎結果。送出獎品包括20個名額的金獎，得獎者可獲九九九九實金乙両；並共有200名「開心獎」分別可獲價值1000元的超市現金券及商場電子購物禮券。下一次抽獎將於8月19日舉行。

如市民早前已登記，而前三次抽獎沒有中獎，即自動參與之後抽獎。而大抽獎則於9月20日舉行，登記期由8月31日至9月16日，頭獎可獲9999實金60両。市民要參加抽獎，可到恒基抽獎網頁。

總商會第二輪抽獎有結果

香港總商會亦於周四舉行第二輪抽獎，合共抽出1,005位幸運兒，按此查閱得獎名單。送出獎品包括港鐵全年車票，多家本地及海外酒店住宿禮券等。香港總商會共有七輪抽獎，未被抽中的參加者將自動進入下一輪抽獎，無需重新登記。第三輪抽獎將於8月19日舉行。

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