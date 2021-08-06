歷史建築赤柱瑪利諾神父宿舍改建　業主申新翼加高一層增至23伙

有逾80年歷史的一級歷史建築赤柱瑪利諾神父宿舍，於2019年獲城規會批准改建住宅，當時擬議方案提供8個單位。不過，業主早前再申請放寬建築物高度限制，涉及西面增建的一座建築物，而擬提供單位數目亦增至23伙。申請人亦指，具保育價值的部份將獲保留，包括兩座樓梯及外牆等。



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新增建築物擬增至4層高

赤柱瑪利諾神父宿舍業主「New Seasons Global Limited」早前向城規會申請改劃，新的擬建方案與2019年獲批的方案大致相同，包括改建一級歷史建築赤柱瑪利諾神父宿舍，及增建兩座建築物。不過，當中西面擬建一座建築物，業主申請放寬高度限制，由現時主水平基準64米放寬至67.7米，樓層由3層增至4層。

保留兩座樓梯及外牆

此外，新方案亦將可提供單位由原訂的8伙增至23伙，當中12伙位於現有的瑪利諾神父宿舍，每層有4個單位；而其餘兩座新建的建築物則分別可提供3伙及8伙。申請人亦提到，於瑪利諾神父宿舍大樓有新擴建方案，當中具文物建築價值的部份將保留及應用，包括圖書館、教堂、兩座樓梯及外牆。

比較新舊方案，可見瑪利諾神父宿舍大樓內部份原擬作住宅用途部份，被改為提供共享康樂設施。日後公眾可參觀宿舍及場內展覽區。

宿舍大樓於1935年落成 原為美國天主教傳教會總部

瑪利諾神父宿舍於2018年向城規會提出申請改建住宅，擬挖空現有宿舍大樓，而大樓外牆會有一定程度改建，而建築組件將被拆卸，再「重新融入」三層式的宅門設計。當時提出方案共有8個單位，當中5個來自新建的兩座建築物。項目落成後，業主計劃舉辦半年一度的導賞團。當時城規會接獲超過200份意見書反對申請，最終仍獲城規會通過。

根據城規會資料，瑪利諾神父宿舍於1935年落成，原為美國天主教傳教會總部，亦是夏令營，亦設有語言學校，供將往中國宣道的神父學習中文。這幢建築物戰時曾被抗日英軍佔用，收容了不少中國難民，日佔時期則被徵用作日軍總部。