打避孕針女被錯打科興　診所關門醫生「潛水」職員拒回應：我報警

大埔子建家庭醫學皮膚診所昨（5日）被指懷疑為一名女子錯誤接種科興疫苗，醫務所今明兩日（6至7日）休息。《香港01》記者由昨晚至今，多番嘗試致電聯絡涉事醫生許嘉烽均無果。今早再到其位於大埔的診所門外等候，惟一直不見其身影。期間，有兩名穿便服的女子從診所出來，將放在診所門外的長櫈收回舖內，記者遂上前並欲進內查詢細節，惟發生輕微肢體碰撞，有職員用力推開記者，並拒絕就事件作回應：「再係咁，我會報警，我哋唔會作任何回應」。



有已預約打科興病人「摸門釘」，指未獲通知今日診所關門休息，當得悉診所昨發生打錯針事件後表示「都有啲驚」。



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約11時半有兩名穿便服的女子出來，把門口的信件，以及診所外供病人輪候時坐的長椅搬回診所內，記者欲進入診所詢問事件詳情及回應，但被其中一名女子用力推開，二人拒絕作出回應。（高諾恆攝）

兩女子從診所出來但拒作回應

《香港01》記者今早（6日）到門診嘗試聯絡涉事醫生及姑娘，約11時半有兩名穿便服的女子出來，把門口的信件，以及診所外供病人輪候時坐的長椅搬回診所內，記者欲進入診所詢問事件詳情及回應，但被其中一名女子用力推開，二人拒絕作出回應。

▼診所職員拒回應事件 連環圖▼



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已預約覆診病人：沒有人通知今日休息

患有血壓高的黃女士今日作定期覆診，預約了今早11時半，但沒有人通知她今日門診暫停營業，被逼離開。她得知許嘉煒懷疑為病人打錯針後，表示「都有點驚」，稱自己由政府醫院轉介到子建診所看症，稱會詢問院方能否轉往其他私人診所。

診所口碑好 街坊：醫生細心人品好

大埔居民吳生吳太是子建診所的常客，稱已於診所看症十多年，原欲到門診查詢並預約接種科興疫苗，可惜「摸門釘」。他們表示許嘉烽一向人品很好，診所口碑不錯，「我們光顧了十多年都沒事，很多人光顧的，醫生頗細心」，指仍有信心，過幾日或再來查詢。

街坊林女士同樣想前來預約接種科興疫苗，惟不知門診今日休息。她表示有幾位朋友曾於醫務所接種科興疫苗，均稱醫生態度不錯，故前來預約。她指診所經常「大排長龍」，聽聞醫生不錯，又認為「人總會犯錯」，不擔心再發生事故，過幾日會考慮再來預約。