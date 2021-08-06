女子被打錯科興誤溝第三針　梁子超：不能排除罕見副作用

《香港01》獨家報道，一名32歲女子昨日（5日）到私家醫生許嘉烽診所欲打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗。她本身已完成接種兩劑復必泰，昨日打針後出現血壓高、心跳加速及頭痛。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，科興屬滅活疫苗風險較低，但由於患者年輕，加上本身已打兩劑復必泰，不能排除出現罕見副作用，例如面癱和心肌炎。另外，有醫委會業內委員稱，事件明顯涉及醫生失誤，若病人投訴，需調查事發原因，有否涉及溝通不當等，再作出裁決。



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呼吸系統專科醫生梁子超表示，事件非常不理想，雖然滅活疫苗安全性高，風險較低，但由於患者年輕，加上本身已打兩劑復必泰，不能排除出現罕見副作用，例如面癱和心肌炎。他又說，通常病人發現後被打錯針後，也會大為緊張，心理狀態不穩定，導致出現血壓高和暈眩等情況。他建議診所要加強核實醫療程序，由醫生和護士等，至少兩人一同核對針劑，避免出錯。

有醫委會業內委員稱，打錯針是比較少見的醫療事故，但間中也會發生，判刑要視乎實際情況。此事件明顯涉及醫生失誤，若病人投訴，醫委會需待衞生署就事件有完整報告後，再調查事發原因，譬如有否涉及溝通不當等，以及病人情況是否嚴重，再作出裁決。

32歲的曉盈（化名）於今年4月28日及5月19日已經接種兩劑復必泰疫苗。她在3個月前開始，每月都到大埔昌運中心子建醫務所接種避孕針。她昨日打完針後，發現針筒長度及注射時間都較以往長，隨即向醫生許嘉烽查詢，竟獲對方答覆針劑是科興疫苗。

她在事後出現血壓高、心跳加速及頭痛，自行召喚救護車到大埔那打素醫院求醫，醫生為她抽取血液樣本檢查，建議留院觀察，目前情況穩定。