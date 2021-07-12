01獨家｜受訓一年女醫生准做高難度手術惹非議　威院設小組審視

撰文： 張美蘭 朱海棋 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-12 12:05

曾在換肝手術中途離場，令病人「開肚」後白等三小時的醫生吳國際，現時擔任中文大學醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管。《香港01》獲悉，吳國際6月批准一名正接受首年專科培訓的女醫生，在處理一宗腫瘤病人「胰十二指腸切除手術」時，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。 威院證實事件，會成立專責小組審視，確保受訓醫生做的手術難度與其水平相稱；中大醫學院則稱會嚴正處理，並全力配合醫管局跟進。 香港外科醫學院稱，胰十二指腸切除手術通常只由已取得院士資格的醫生負責，即要接受至少六年外科培訓並通過考試。 多名肝膽胰外科權威均稱，膽管接駁腸道屬超高難度手術，名醫盧寵茂更直言，容許初出茅廬醫生負責該程序是前所未有，自己決不容許，一旦出現任何事故高級醫生要一力承擔責任。

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《香港01》記者早前向吳國際詢問批准一名正接受首年專科培訓的女醫生做複雜手術，他未有即時作出回應。（岑卓熹攝）

吳國際2017年爆出手術中途離場事件後，不獲港大醫學院續約，2019年獲中大醫學院聘請為肝膽胰外科教授，現時亦為新界東聯網龍頭醫院威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管。

消息人士向《香港01》透露，威院肝膽胰外科團隊上月為一名有腫瘤病人開刀切除組織，吳國際批准第一年接受專科培訓的余姓女醫生，為患者接駁膽管及迴腸。

2017年，吳國際曾在換肝手術中途離場，令病人「開肚」後白等三小時。 （資料圖片／羅君豪攝）

威院檢視手術培訓安排 確保受訓醫生施手術難度與其專業水平相稱

威院證實，今年6月9日為一名病人做胰十二指腸切除手術（Whipple operation），一名接受第一年外科培訓的醫生，在肝膽胰外科主管監督下為病人進行膽管迴腸吻合程序，病人手術後其他傷口縫合處出現滲漏，留院一個月後才出院，而施手術當場還有一名顧問醫生及一名副顧問醫生。

威院將成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所做的手術難度與其專業水平相稱。

中大醫學院稱，當發現任何懷疑情況，定必全力配合醫管局的跟進工作，並嚴正處理，事件至今未接獲任何投訴。

多名肝膽胰外科權威均稱，膽管接駁腸道屬超高難度手術。 圖為腸道模型。 （資料圖片／張浩維攝）

外科醫學院：通常由完成至少6年培訓專科醫生負責

《香港01》向負責培訓外科醫生的外科醫學院查詢，膽管迴腸吻合程序是否適合由第一年受訓的醫生負責，該院回覆稱，胰十二指腸切除手術通常只由已取得該院院士資格的醫生負責。換言之是已完成最少六年培訓並通過考試的醫生。對於有無接到投訴的問題，該院指市民一般會就此類事件向相關醫院或香港醫務委員會查詢，相關機構會視乎事件性質，在有​需要時會徵求該院意見。

威爾斯親王醫院將成立專責小組，檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排。（資料圖片）

涉事的余醫生2019年才在中大醫學院畢業，去年開始接受外科訓練。據了解，她本月會轉到同聯網的其他醫院急症室，繼續接受專科培訓。《香港01》記者早前向吳國際查詢，以何準則批准余醫生做手術，他並無回應。余醫生亦無回應記者就事件的查詢。

盧寵茂稱，他不會安排第一年受訓的醫生做膽管迴腸吻合手術。（資料圖片／盧翊銘攝）

盧寵茂：首年培訓醫生不會去做膽管吻合手術

《香港01》在無提及吳國際、余醫生身份的情況下，向四名肝膽胰外科專家查詢一般培訓醫生準則。香港大學深圳醫院院長、瑪麗醫院肝臟移植中心主任盧寵茂稱，「一般第一年受訓醫生，真的不會去做到膽管吻合這個手術。很少有第一年培訓醫生有這樣能力」，「我自己經驗未見過，亦不會這樣做。」他認為病人一旦有任何事故，在場的高級醫生要負起全責。

6月9日，吳國際批准第一年接受專科培訓的余姓女醫生，為病人接駁膽管及迴腸。（岑卓熹攝）

盧寵茂解釋，切除病人體內癌組織時，可能要同時切除部份膽管，醫生會將膽管切口一端接駁迴腸，有關程序是超高難度手術，在香港和內地都是最困難級別的手術，「若駁口不能夠完全密不透水，液體（膽汁）漏出來會造成發炎、細菌感染，嚴重會有膿瘡，也可能之後引發次一級併發，有時會引致附近血管出血」，因此必須由有經驗醫生負責，即使要讓受訓醫生學習，都至少有幾年經驗、接近考獲專科資格的醫生，在導師監督下進行。

夏威表示，膽管迴腸吻合程序應由有經驗醫生負責。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大教授夏威：非每人提針線就懂縫合

香港大學醫學院肝膽胰外科名譽臨床副教授夏威亦稱，為徹底清除病人體內癌細胞，醫生會將附近的膽總管一併切除，之後將膽管斷口位駁上腸道，將膽汁引走。他認為有關接駁複雜，「並非每人提起針線就懂得縫合」，駁口一旦有膽汁滲漏，病人可能會有併發症，有關程序應由有經驗醫生負責，「拿到專科資格才是做大型複雜手術的開始。」

中大醫學院稱當發現任何懷疑情況，定必全力配合醫管局的跟進工作，並嚴正處理。 （資料圖片）

資深肝膽胰專家：受訓幾年醫生在導師監督下才可負責

另一位不願具名的資深肝膽胰專家表示，膽管只有4至6毫米闊，即使已淤塞的膽管擴張後亦只有1厘米闊，仍然較4厘米闊的小腸及8厘米闊的大腸狹窄，增加駁合難度，「手勢不好駁口位有滲漏，膽汁就會積聚體內，容易發炎或者感染」，因此至少已受訓幾年的醫生，在有經驗的導師監督下才可負責。

有瑪麗醫院外科醫生就稱，無明文規定第一年受訓的醫生，不能夠負責有關手術，視乎主刀醫生的判斷，但他都同意情況較罕有，剛開始受訓的醫生一般都只做簡單的吻合程序，或者協助撥開病人腸道使腹腔清晰可見。

求肝病人鄧桂思接受肝臟移植時，吳國際（左）曾為她做手術。（資料圖片）

吳國際1995年在港大醫學院畢業，在港大教學醫院——瑪麗醫院工作，2002年考獲外科專科資格，直至2010年轉投私人市場。他2016年8月加入港大換肝團隊兼職任副教授。

2017年10月13日吳國際在瑪麗醫院當值，前一日已知當日要做換肝手術的監刀，但當日向主刀醫生稱，自己要到養和醫院做手術，結果主刀醫生等待吳國際回到瑪麗才再做手術，病人「開肚」乾等三小時。

他其後不獲港大醫學院續約，轉到香港大學深圳醫院工作，2019年回港加盟中大醫學院。