涉多區屋邨淋紅油　前港腳卓耀國被加控至18項刑毀罪　案再押後

前香港足球代表隊成員卓耀國與女性朋友涉分別於本年初在多個屋邨單位「淋紅油」，早前卓已被加控至15項刑事損壞罪。案件今（6日）在東區法院再訊，控方再針對卓加控多3項刑事損壞，合共18項控罪。辯方申請押後案件至10月5日再訊，以待獲取控方文件，獲主任裁判官羅德泉批准。兩人獲准以原有條件保釋候訊。



被告卓耀國（26歲）和歐陽倩瑩（18歲），同被控二項刑事損壞罪，指稱兩人於本年2月於華富邨和石排灣邨的單位鐵閘及木門染上紅色油漆。

涉及地點遍佈九龍新界

卓另被控於本年1至2月，分別在青衣長康邨及長安邨、將軍澳健明邨、長沙灣海麗邨、天水圍天耀2邨及天瑞2邨、荔枝角泓景臺、葵涌葵盛東邨、元朗富長樓、深水埗南昌邨，共14次無合法辯解而損毀他人的鐵閘和淋上紅色油漆。

今被加控3罪

另控方今再針對卓加控3項刑事損壞罪，指其於本年1至2月，分別在沙田新田圍邨、油塘油塘邨 及上水清河邨，無合法辯解而損毀他人的鐵閘和淋上紅色油漆。

早前曾認3罪判感化

卓早前就另一宗同類的淋油追債案件，在觀塘法院承認3項刑事毀壞罪，獲判12個月感化令，期間需要遵守5項特別條件，包括遠離危險藥物、定期提交尿液樣本及接受戒毒、精神及心理健康輔導。

案件編號：ESCC366/2021

卓燿國的足球生涯。（詳看下圖)