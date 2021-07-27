【驚安／激安／Donki／東京奧運2020】香港劍擊運動員張家朗於花劍賽事奪得金牌，全城興奮，令追看奧運熱潮再上一層樓。由朝到晚都有奧運賽事，家中當然準備零食作長期抗戰。《香港01》食玩買頻道記者特意前往DON DON DONKI（下稱DONKI）屯門市廣場店及荃灣海之戀店，精選了15款$30以下的人氣零食，一邊睇奧運一邊食！



隨著張家朗奪金，睇奧運氣氛更加熾熱。（資料圖片）

東京奧運現正舉行得如火如荼，多項港隊參與的賽事備受關注，昨晚（26日）香港男子擊劍運動員張家朗奪得奧運男子花劍個人賽金牌，旋即成為全城焦點。未來幾日仍有其他港隊成員出戰，相信不少港人都會繼續支持港隊衝刺獎牌。

睇奧運直播點可以唔食零食？《香港01》食玩買頻道記者前往DON DON DONKI（下稱DONKI）屯門市廣場店及荃灣海之戀店，精選了15款$30以下的人氣零食，最適合一邊睇奧運一邊食！

屯門DONKI上周開幕，記者上午10時前往DONKI，幾乎人滿為患！

DONKI的零食選擇非常多，記者今次特意精選15款香口零食，即使不喜歡吃薯片等熱氣零食的朋友，也有合適的零食選擇。其中有款日本酒更是DONKI三間分店的日本物產區推介，夜晚與朋友睇奧運兼小酌一杯啦！

【1】鬼滅之刃限量版條裝零食（$15/2包）

日本大熱漫畫《鬼滅之刃》的限量版零食，包裝上印有不同角色，例如蛇柱伊黑小芭内、鬼舞辻無慘等。這系列有曲奇、粟米脆片、米餅等多款，現在特價$15/2條，現在所見不少主要角色已被搶購一空。

《香港01》食玩買頻道記者整理日本DONKI網站零食銷量排行及網民推介，精選15款$30以下的好味零食，包括多款日本期間限定薯片、米果（米餅）、魷魚脆片、乾梅片、日本酒等。其中有一款零食更加在日本DONKI零食銷量排行榜上有名，有款零食更可加熱後食用，共有兩種食法！

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【同場加映1】金牌餸飯賽程表🏅🏅🏅

作為香港人，當然要好好支持香港運動員！今年香港派出46個運動員出戰奧運，而日本和香港只有一小時時差，今年終於不用半夜三更「捱眼瞓」，可以邊食飯邊支持香港運動員！👇👇👇即睇晚飯時段4個港隊出戰比賽日子！👇👇👇

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除了港隊賽事，還有多個金牌賽事於晚飯時段誕生，即睇金牌賽程表👉👉東京奧運｜晚飯時段15項港隊與金牌賽程 一齊金牌餸飯支持港隊！

【同場加映2】網民熱拍偽外國風景 7個香港社區拍出異國感

港人近兩年無法飛外地旅行，心情難免失落。不過憑著攝影角度、深厚的攝影功力及濾鏡，香港社區也可以拍得猶如外國！acebook群組「香港風景攝影會」大玩偽外國景色影相Challenge，不少成員分享激似外地的香港地點靚相！📸📸有張酷似泰國曼谷的美照，竟然在港鐵站拍攝？即睇7張香港拍攝激似外國街頭靚相👇👇

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