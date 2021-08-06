遭錯打科興　女事主：醫生兩次來電道歉　相信個人醫療疏忽非谷針

私家醫生許嘉烽涉打錯針事故，32歲的女事主曉盈（化名）昨日（5日）到許嘉烽在大埔的診所打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗。惟曉盈早前已打齊兩針復必泰疫苗，被錯誤「溝第三針」後，出現血壓高、心跳加速及頭痛不適，昨晚到大埔那打素醫院求診。

曉盈（化名）今日接受《香港01》訪問時表示，接到許嘉烽兩度來電向她道歉，並有問候她身體狀況，亦著她好好休息。曉盈認為醫生態度誠懇，相信事件屬個人醫療疏忽，而非故意為科興疫苗「谷針」。曉盈強調，不代表她願意接受醫生道歉，現時有待身體健康狀況好轉，才決定會否向醫委會投訴。



相關新聞：

01獨家｜私醫打避孕針竟錯打科興 已接種復必泰事主被「溝針」

打避孕針女被錯打科興 診所關門醫生「潛水」職員拒回應：我報警

女子被打錯科興誤溝第三針 梁子超：不能排除罕見副作用

曉盈表示，昨晚在大埔那打素醫院求醫，並有抽血化驗，該院醫生表示驗血報告正常，但指她血壓仍然偏高。她昨晚無留院，凌晨時份才離開。今日仍然頭痛及腳部麻痺，需再向私家醫生求診。

曉盈在三個月前開始，每月都到大埔昌運中心子建醫務所，由醫生許嘉烽負責接種避孕針。她昨午約五時到達診所，以往許嘉烽會在她面前，用針筒將藥瓶內的藥液抽出，但昨日到場後，許卻省去有關程序，針劑早已預備好。

注射時間較以往長 詢問後方知打錯針

打完針後，曉盈發現針筒長度及注射時間都較以往長，即向許嘉烽查詢，獲回覆針劑是科興疫苗。她隨即表明「我打避孕針，唔係打科興啵。」許嘉烽承認出錯，誤以為她要注射科興疫苗，還想為她補打避孕針，但曉盈拒絕。其後曉盈到大埔那打素醫院求診。

+ 2

記者今早到大埔子建家庭醫學皮膚診所，嘗試聯絡許嘉烽。惟醫務所貼出告示，指今、明兩日（6至7日）休息。有欲看醫生的市民亦「摸門釘」。