工展會｜今年移師冷氣室內旺丁旺財　市民兩小時花光2000元消費券

由廠商會主辦的「2021工展會購物節」，今屆首度移師至亞洲國際博覽館，由今日（6日）起一連三日舉行，共有約250個攤位參與，大會指已有九成攤位可收取電子消費券，方便市民用券購物，預期3日展期將吸引3萬至5萬人次入場。



今屆工展會於亞博館舉行，有市民大讚環境舒適，「起碼有冷氣，又唔洗逼，喺室內又唔使擔心落雨。」亦有退休的市民首次到工展會，不足兩小時已以消費券豪花途2,000元購物，「本身諗住睇啱就買，點知愈買愈多。」



有攤檔職員指，暫時已有六至七成的客人使用消費券付款，但憂慮人流較多時，網絡或會斷線，導致不能成功完成交易。亦有攤檔職員期望，3日展期可以達到6位數，即過10萬元的營業額。



▼8.6 工展會購物節開鑼▼

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港鐵提供40元來回車票優惠

工展會首次移師亞博館，為了方便入場市民，大會提供7條免費巴士線來往會場，亦安排已接種一劑疫苗的人士、65歲或以上的長者及小童免費入場。至於居於市區的市民，港鐵亦提供40元的機場快線即日來回優惠車票，車程僅花約20分鐘。

譚姓夫婦首次參與工展會，進場不足兩小時，用消費券購買逾2,000元的產品。（梁鵬威攝）

市民：本身諗住睇啱就買，點知愈買愈多

剛退休的譚姓夫婦今日首次參與工展會，故沒有準備手推車或行李篋。但他們進場不足兩小時，用消費券購買逾2,000元的產品，包括馬拉西亞肉骨茶及零食等海外美食。「本身諗住睇啱就買，點知愈買愈多。」他們亦大讚工展會的安排，指免費旅遊巴來往天水圍至亞博，以及免費門票，加強已接種疫苗市民的參與意欲。

布小姐（左）與李小姐（右）為避開周末人潮，今早即興相約到工展會，暫購入數百元的快熟食品。（梁鵬威攝）

市民大讚室內場館有冷氣

而布小姐與李小姐為避開周末人潮，今早即興相約到工展會，暫購入數百元的快熟食品。她們指，工展會的優惠吸引，如馬來西亞煮食調味包110元10包、韓國食品100元4包，直言坊間的店舖缺少相關貨品，攤檔更贈送冷凍袋避免食品變壞。

問到今日的預算，她們指不設上限，最緊要買得盡興，「梗係冇上限啦！」她們亦對亞博館感到滿意，指「起碼有冷氣，又唔洗逼，舖與舖之間比較鬆動，喺室內又唔使擔心落雨。」惟免費入場的人龍太長，即使已接種疫苗，亦不願意花時間排隊，寧願自費購買門票入場。

店員崔先生認為，在消費券派發後，市民購物相較以往豪爽，如更願意購買湯包、鮑魚及冬菇等。（梁鵬威攝）

商戶冀3日展期做6位數生意

而攤檔為了迎接電子消費券的商機亦做足準備，其中南北行的店員崔先生指，已推出大量優惠吸引市民購買，如原價140元的湯包，現大減40元售100元。攤檔亦提供3種消費券的支付工具，包括八達通、AlipayHK及Wechat Pay HK。

崔認為，在消費券派發後，市民購物相較以往豪爽，如更願意購買湯包、鮑魚及冬菇等。他亦指，由於今屆工展會移師亞博，吸不少居於東涌、屯門及元朗一帶的市民前來。他期望3日展期可以達到6位數，即過10萬元的營業額。

店員陳小姐指，截至今日中午，已有六至七成的客人使用消費券付款。（歐陽德浩攝）

人流較以往減三至四成

而天賦坊的店員陳小姐指，截至今日中午，已有六至七成的客人使用消費券付款。攤檔亦提供3種消費券支付工具收款，僅沒有安裝Tap & Go的收款機。但她擔心，今日稍後人流較多時，網絡或會斷線，導致不能成功完成交易。「如果到時用唔到消費劵，唯有都照收返現金啦。」

陳亦認為，由於亞博館相比維園偏遠，人流比以往減少三至四成，亦缺少內地遊客的光顧。不過她指，因以往多年均會參展，所以今屆亦繼續參與。