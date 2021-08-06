工展會2021｜今起一連三日舉行　首度移師亞博　九成攤位收消費券

由廠商會主辦的工展會購物節，去年受疫情影響，轉為網上舉行。不過近月本港疫情緩和，「2021工展會購物節」今日（6日）起，一連三日舉行，並首度移師至亞洲國際博覽館，共有約250個攤位參與。

已接種一針疫苗市民、65歲的長者及小朋友均可免費入場。大會指，已有九成攤位已安裝收取電子消費券設備，預期3日展期將吸引3萬至5萬人次入場。



「2021工展會購物節」今日（6日）起，一連三日首度移師至亞洲國際博覽館舉行，共有約250個攤位參與。（梁鵬威攝）

「2021工展會購物節」今早開幕，今早10時已有逾百名市民於場館外等候。大會表示，雖然香港疫情已回穩，但大會的防疫工作未有鬆懈。所有參展商以及承建商的員工，均已完成新冠肺炎檢測，並取得陰性證明，或已完成兩劑疫苗接種。

因應港府最新的防疫限制，入場人數上限為場地容納人數一半，大會將按要求限制入場人數。大會亦建議市民入場前，留意大會網站，以及「香港工展會」Facebook專頁內發布的輪候時間等資訊。

廠商局局長史立德表示，是次大嶼山購物展在室內舉辦，不怕天氣影響。（梁鵬威攝）

廠商局局長史立德表示，今次工展會在室內舉辦，不怕受天氣影響。加上大嶼山交通網絡發達，有利於居住在新界西北的香港市民，由屯門出發只需20分鐘。而居於市區的市民，亦可享港鐵機場快線即日來回40元車票優惠，車程同樣只需20多分鐘。

史立德續指，為鼓勵市民參與，廠商提供7條免費巴士線來往會場，亦為已接種一針疫苗人士、65歲或以上長者及小朋友提供免費入場，市民之後亦可參與大會的「閃購直播」。他又指，博覽館鄰近更有昂坪及大嶼山等觀光熱點，市民在觀光後，亦可到工展會購物。

廠商會副會長施榮恆表示，今次工展會共有180多個參展商及逾250個攤位，九成攤位已安裝收取電子消費券設備，市民可用消費券購物，預期3日展期將吸引3萬至5萬人次入場。

商經局局長邱騰華表示，政府已投放10億2千萬元於展覽業上，包括場地減免等。（梁鵬威攝）

商經局局長邱騰華表示，政府已投放10.2億元於展覽業，包括提供場地租金減免等。他認為，今屆工展會掌握兩個「好時機」，適逢本地疫情緩和，以及政府電子消費券推出，「大家荷包滿滿，亦都蠢蠢欲動。」他讚揚廠商會面對逆境絕處逢生，於前年社會事件時如常舉行工展會，去年則轉為網上展覽，今年亦成功舉辦中型購物節，「掌握每個先機向前走。」