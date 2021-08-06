女子被誤打科興　衞生署：收回涉事醫生未用疫苗　報醫委會跟進

《香港01》昨日（5日）獨家報道，大埔私家醫生許嘉烽誤向一名原本打避孕針的病人，錯打科興疫苗。衞生署今晚（6日）表示，接獲該名醫生的醫療事故報告，並於今日停止其疫苗資助計劃下的所有接種服務，及收回並未使用的科興疫苗，事件會轉交醫務委員會跟進。



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衞生署：醫生疑無核對清楚病人姓名及疫苗種類

受害人曉盈（化名）昨日向《香港01》透露，三個月前開始，每月都到大埔昌運中心子建醫務所，由醫生許嘉烽負責接種避孕針。然而，許嘉烽昨錯誤地向她注射科興疫苗，當時還想為她補打避孕針。曉盈指，今年4月28日及5月19日已經接種兩劑復必泰疫苗，即變相被「溝針」。

衞生署今晚回覆稱，已收到涉事醫生的醫療事故報告，署方已按既定程序調查，並要求醫生提交報告。署方續指，根據初步調查，懷疑該醫生沒有核對清楚接受疫苗人士的身份姓名，及應接種的疫苗，因此錯誤地注射了科興疫苗。

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「醫健通」網站仍列涉事醫生屬疫苗資助計劃

衞生署指，基於上述事故，已於今日停止該醫生於疫苗資助計劃下的所有疫苗接種服務，並收回尚未使用的科興疫苗，事件會轉交醫務委員會作進一步跟進。

記者於「醫健通」網站搜尋，仍可見許嘉烽登記為疫苗資助計劃的服務提供者。根據該計劃，私家醫生可向合資格的香港居民，提供資助接種季節性流感和肺炎球菌疫苗。

許嘉烽登記為疫苗資助計劃的服務提供者。（醫健通網站）

已打首劑人士可直接到社區中心接種次劑

衞生署又稱，已要求許嘉烽通知在其診所接種過第一劑科興疫苗的人士，前往有提供科興疫苗的其他私家診所，或直接前往（無需預約）社區疫苗接種中心，接種第二劑科興疫苗。