九巴月票乘客二七折坐豪華巴士　上車繳正價　之後兩途徑退差價

九巴上月中推出豪華巴士P960及P968線，車費貴原有相近路線約五成，而且九巴月票並不適用，但座位更舒適，沿途亦較少站點。九巴今日（6日）宣布，由下周一（9日）至10月31日，持九巴月票的乘客，可以正價的二七折，即每程額外繳少於10元的車費，乘坐原價30多元的「星級尊線」。不過九巴提醒，上車時仍要先繳費正價，之後才透過八達通App或服務站退回差價。



另外，由下周日（8日）起，九巴會擴大支援電子支付系統「e度嘟」的巴士路線至60條，涉及約1,000部巴士。該系統支援信用卡的感應式支付、二維碼支付，以及流動支付程式如Apple Pay等。



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來往兆康到灣仔的P960全程車費為32.8元，來往朗屏及天后的P968則為36.9元，兩條於7月18日正式啟用，當時並不接受九巴月票。九巴今日表示，持有效九巴月票八達通乘搭該兩線，將可獲正價二七折優惠，即P960為8.7元，P968為9.8元。

差額可經八達通App或服務站退回

九巴表示，乘坐該兩線的月票乘客，有關車程不會於月票中，每日任搭10程車程中扣除，乘客上車以載有九巴月票的八達通付款時，需確保八達通有足夠餘額，支付該路線的正價車資，之後車費差額可透過八達通App，或前往八達通服務站退回。乘客可於乘車後的10個工作天至30日內領取差額，逾期作廢。

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電子支付系統周日擴至1000部巴士

另外，九巴亦會於本周日起，擴大支援電子支付系統「e度嘟」的巴士路線，涉及約1,000部巴士，預計今年內將為全線車隊引入電子支付系統。九巴指，新增的21條路線主要途經城門隧道，連同年初已裝設系統的39條路線，合共60條線，涵蓋範圍包括來往荃葵青區至沙田、大埔和北區、行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站的路線，以及部份假日路線。

「e度嘟」支援的付費方法（九巴文件）

九巴指，「e度嘟」接受十種電子支付方式，支援感應式信用卡、流動支付裝置，如Apple Pay，及流動支付二維碼，如AlipayHK易乘碼。九巴稱，會繼續探討與更多電子支付平台合作，為乘客提供更多付款選擇。