九巴龍運連續第2年凍薪　非管理級員工獲2000元一次性特惠金

繼港鐵、新巴及城巴宣布凍薪後，在有盈餘及獲准加價情況下，九巴及龍運巴士今日（3日）亦宣布，決定維持全體員工2021年度薪酬水平。發言人表示，受新冠疫情影響，嚴峻的經營環境和人力市場現況，有需要作出有關決定，感謝員工理解。考慮到員工過去一直緊守崗位，秉持專業態度服務市民，會向非管理職級員工發放一次性特惠金2,000元，另各職級薪酬福利維持不變。



發言人表示，九巴及龍運的營運情況面對重大挑戰，新冠疫情下，限聚令及口岸防疫措施等，令巴士的客量和收入一直未能回復疫情前水平。鐵路新線通車進一步打擊載客量，加上油價自年初起持續上升、政府否決龍運的加價申請，以及失落部分新招標的巴士路線經營權，均對公司營運及財政帶來沉重壓力。九巴及龍運預期未來經營環境持續困難，經審慎考慮上述因素以及參考就業市場及政府公務員薪酬檢討的決定，制定出今年度的薪酬檢討方案。

發言人續指，九巴及龍運管理層已就有關決定與汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會及龍運巴士分會，以及九龍巴士職工總會和其龍運巴士分會的代表，作出積極溝通。公司感謝員工理解和體諒公司面對艱鉅的經營環境。公司承諾會盡最大努力保障員工穩定就業，期望與員工同舟共濟、團結一致，繼續為乘客提供安全、可靠及優質的服務。



發言人指，將會向非管理職級員工發放一次性特惠金2,000元，另員工之週年增薪點、月薪員工之年尾獎金及年尾底薪雙糧、日薪員工年尾獎金及農曆新年獎金、以及各級員工晉升機制安排會維持不變。

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